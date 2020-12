Realizan dinámicas virtuales y pláticas en Gimnasio de Deporte Adaptado

Chihuahua.- El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte continúa con actividades que promueven políticas de inclusión entre personas con y sin discapacidad, así como la continua formación y capacitación del personal del Gimnasio de Deporte Adaptado.

Esto, en el marco del Día Internacional de Personas con Discapacidad, con la plática "Impacto de la práctica deportiva en familias que invierten tiempo y esfuerzo con un familiar con discapacidad intelectual" a cargo del maestro Edgar Peñaloza López, entrenador de tenis en Special Olympics, con el objetivo de compartir las experiencias y metodologías aplicadas.

"No hay pedagogía especial para atención de estos grupos, la existente está hecha para que aprendamos sin partir de sus capacidades o discapacidades; yo he podido aprenderles más de lo que les he enseñado, son personas sumamente solidarias entre ellos", comento el coach acerca de las experiencias a raíz de las convivencias en escuelas, equipos deportivos y las delegaciones de deportistas de Special Olympics.

Orientó a instructores municipales en cómo trabajar con grupos de personas con y sin discapacidad, el tipo de diagnósticos o niveles de discapacidades, siendo responsables los entrenadores e instructores sobre la correlación entre usuarios, y que también pueden estar apoyados por psicólogos deportivos para fomentar la comunicación entre padres e hijos sobre los formatos de trabajo.

El subdirector de Deporte Adaptado y Cultura Física, Antonio Rosales manifestó que a través del Gimnasio de Deporte Adaptado se atienden a usuarios con todo tipo de discapacidades físicas y mentales, abundó en que más del 80% del personal están certificados por Special Olympics México en la organización de eventos para personas con discapacidad.