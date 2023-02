Realizarán en febrero el Consejo Estatal de Morena

Chihuahua.– La presidenta de Morena, Brighite Granados, confirmó que el Consejo Estatal del partido se realizará el 25 o 26 de febrero en la Ciudad de Chihuahua

Vamos a ver los temas de entrega recepción, de los planes de trabajo nacional de las secretarías y seguiremos visitando los municipios, para el acercamiento con la militancia, nos ha estado yendo muy bien.

Por estatutos, las reuniones de Consejo se deben realizar cada tres meses, sin embargo, ahora pasarán más de 6 meses pues el nuevo Comité estatal asumió funciones a finales de agosto, cuando se realizó la elección de consejeros.

A pesar de las marcadas diferencias que existen entre grupos que apoyan a Sheinbaum y Ebrard por una posible candidatura por la Presidencia de la República, Granados de la Rosa aseguró que no existe riesgo de división interna.

A su criterio, no se trata de una división ideológica, puesto que todos tienen claro que apoyarán al perfil que resulte ganador de la encuesta, independiente de quien sea.

“Yo he platicado con algunos representantes de Claudia y con otros representantes de Marcelo en el estado, y les he pedido nada más mucho respeto, que no hagan cosas que metan en problemas al partido y que se comprometan a que quede quien quede lo vamos a apoya”, declaró.

Aseguró que los diferentes liderazgos han presentado buena actitud y que el mensaje a la militancia se concentra en la unidad del movimiento para dar continuidad al proyecto de AMLO.