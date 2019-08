Realizarán operativo especial por regreso a clases

Chihuahua.- Policía Vial desplegará un operativo para una mejor circulación en este regreso a clases, mañana en punto de las seis de la mañana en diferentes partes de la ciudad de Chihuahua; Piden ser respetuosos de la ley y no ir con prisas.

Javier Palacios Reyes, Comisario Jefe de la Policía Vial, señaló que el operativo iniciará con un número importante de agentes de la Policía Vial y Auxiliares Viales, quienes estarán resguardando la seguridad durante toda la siguiente semana, tiempo en el que se contempla se haya adquirido de nuevo el ritmo en relación al tráfico y los traslados escolares.

“Estamos pidiéndole a la ciudadanía que respete las normas viales establecidas, esto nos ayudará a no generar percances viales o dilaciones, pero sobre todo a prevenir accidentes que pongan en riesgo la integridad física propia o de terceros”, expresó.

Por lo anterior emiten las siguientes recomendaciones:

No sobre pase los límites de velocidad, guarde la distancia entre vehículos, salga con tiempo de su casa, revise las condiciones mecánicas de su automóvil, respete los pasos y puentes peatonales, use cinturones de seguridad y sillas retenedoras, no obstruya bocacalles o cajones asignados y evite estacionarse en doble fila.

La Comisión Estatal de Seguridad pone a disposición el número de emergencia 9-1-1, denuncia anónima 089, o bien la página de Internet www.pasaeldato.gob.mx para reportar cualquier anomalía.