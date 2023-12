Realizarán otra audiencia en caso Duarte

Foto de archivo / Defensa de Duarte regresa al Juzgado

La defensa del exgobernador, César Duarte, regresará hoy al juzgado para que sea repuesta la audiencia del 30 de noviembre en la que fue revisada la medida cautelar del exmandatario, esto por una orden de un juez federal.

La audiencia será realizada a partir de las 11 de la mañana, pero no estará presente el imputado, ya que sigue hospitalizado, según comentó Héctor Villasana, quien es representante legal del exmandatario. Adelantó que en la audiencia insistirán en el tema de que debe ser considerado el tiempo que ha estado su defendido en arresto, tanto la permanencia en los Estados Unidos a la espera de la extradición, como el acumulado en territorio nacional.

Agregó que esta audiencia es una orden emitida el quince de diciembre por el Juez Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Juan Fernando Luevano Ovalle, la cual dejó sin efecto todas las decisiones tomadas en la audiencia de fecha 30 de noviembre, entre ellas, la cual prolongo la prisión preventiva de Cesar Duarte, además que resolvió, suspender el computo de la misma.

El exgobernador del Estado, César Duarte, no acudirá a la audiencia ya que permanece en un hospital privado debido a complicaciones en su salud. Según explicó su abogado, Héctor Villasana, a las afecciones cardiacas del exmandatario, desarrolló un problema pulmonar por el que es atendido. Expuso que existe la posibilidad de que sea necesario practicarle otra operación ante las arritmias que padece.

El domingo, familiares del ex gobernador César Duarte, dieron a conocer que está bajo un cuadro delicado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencias desde el Cereso a un hospital particular. El ex mandatario está con atención permanente de un cardiólogo, por las complicaciones de salud que ha mostrado en las últimas horas. ochavez@diarioch.com.mx

