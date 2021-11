Reapertura de la frontera no afectará ventas del Buen Fin

Chihuahua.- El presidente de Canaco, Edibray Gómez, estimó que la reapertura de la frontera no afectará gravemente a las ventas del buen Fin, pues señaló que los chihuahuenses ya se han acostumbrado a comprar local, e incluso a través de plataformas digitales, con lo que, consideró, no hay mucha oferta en Estados Unidos, que supere a la que se tiene en el territorio.

“Seguramente la apertura de la frontera va a impactar, pero esperemos que no sea como en otros años. Nosotros los chihuahuenses aprendimos a comprar en Chihuahua y supimos que los productos y servicios chihuahuenses son de la mejor y más alta calidad en todo. También aprendimos a hacer compras locales por medio de plataformas digitales y es mucho más sencillo”, detalló.

Señaló a que con ello la aspiración es que las personas no se vaya mucha gente a gastar su dinero al país vecino, ya que también consideró que con la globalización ya no hay productos que no se puedan encontrar en el país.

Aunque recordó que muchas personas lo ven como un descanso y una visita fuera de la ciudad, consideró que con el Buen Fin podría haber buena derrama en Chihuahua.

“Nos queda invitarlos a todos a consumir productos y servicios de Chihuahua, que son los mejores”, puntualizó y señaló que esperan una derrama económica hasta 30 porciento mayor incluso a años como 2019, pues en esta temporada habrá más días de ofertas, que pasaron de dos días a seis, y con las ganas que tienen los chihuahuenses de salir luego de más de año y medio de pandemia, pero también hizo la recomendación de seguir cuidando y manteniendo las medidas preventivas en esta jornada de ofertas.

fcordova@diarioch.com.mx