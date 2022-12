Rebasa Sheinbaum a dirigencia nacional de Morena

César Lozano/El Diario

Chihuahua, Chih.– Derivado de los espectaculares con la efigie de Claudia Sheinbaum en Chihuahua y todos los estados del país, el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, consideró que la promoción de perfiles comenzó muy temprano y que la situación ha rebasado a la dirigencia nacional de Mario Delgado.

“Tenemos un proceso demasiado adelantado y que genera este tipo de problemas. Yo no he querido en lo personal tomado partido por alguno de los aspirantes, me he mantenido de esa forma y lo digo así, con toda claridad: ¡Yo tengo Presidente! Y termina hasta 2024”, comento el coordinador.

Consideró que el proceso interno lo deben marcar la ley y las reglas del partido y que si los espectaculares de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, representan un delito electoral, lo deberán determinar una fiscalía y un juez.

Equiparó en cierto grado el caso de la Gobernadora María Eugenia Campos, quien dijo, se presenta en eventos de su partido para manifestar sus intenciones de contender por la Presidencia de la República.

Respecto de si se trata de un acto inmoral, o no, calificó de difícil entrar en el campo de la moralidad, pero sí dijo que todo se debe regir bajo criterios más objetivos como las leyes y procesos del partido.