Rechaza Congreso denuncia de Sepúlveda contra Corral

El diputado Gabriel Ángel García Cantú abandonó la sesión

Chihuahua. – La Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado resolvió esta tarde que no iniciará un procedimiento de juicio político en contra de Javier Corral, ligado a la denuncia del magistrado Gabriel Sepúlveda.

Sepúlveda Reyes presentó el pasado 30 de agosto el recurso legal conforme la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua, expediente CJ/JP/002/2022, por actos y omisiones cometidos durante el desempeño de su cargo, por actos y omisiones cometidos durante el desempeño de su cargo como Gobernador.

El diputado presidente de la Comisión, Gabriel García Cantú, solicitó licencia para ausentarse de la reunión debido a que en la denuncia de Sepúlveda se menciona su intervención en los decretos que en su momento afectaron al denunciante, cuando el legislador panista pertenecía a la LXV Legislatura.

En su lugar presidió el secretario, diputado Daniel Avitia de Morena, y como secretario fungió el vocal Alfredo Chávez, de manera provisional, porque tampoco el primer local, Omar Bazán, se encontraba presente de manera física en la sesión.

García Cantú en su momento votó a favor el decreto de Corral para revocar la presidencia de Gabriel Sepúlveda como presidente del Poder Judicial, por lo cual, anunció que se mantendrá al margen de todo el asunto, porque representa un conflicto de interés, más no así de la denuncia de Otto Valles, tema que se manejará de manera posterior.

Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las controversias constitucionales, dijo Avitia, repusieron los daños a Sepúlveda quien argumentó en la denuncia afectaciones accesorias respecto de su sueldo, pero no se detectaron graves afectaciones a derechos humanos en su contra, según el dictamen que se leyó en sentido negativo.

Los panistas Alfredo Chávez y Carlos Olson felicitaron al área técnica cuyo análisis determinó que de acuerdo con la ley los planteamientos de Sepúlveda no ameritaron el inicio de un juicio político.

A favor de no iniciar el juicio político votaron Daniel Avitia, Yesenia Reyes, Alfredo Chávez y Carlos Olson, mientras que el voto de Bazán no fue registrado porque no se encontraba conectado al momento de la votación.