Rechaza defensa de Duarte delitos imputados

Chihuahua, Chih.- En audiencia de vinculación o no a proceso en contra de César Duarte Jáquez, la defensa del exmandatario, señaló que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público no sostienen los tipos penales imputados a su representado.

De acuerdo con la abogada Iveth Berenice Muciño Palacios indicó que no se actualizan los supuestos previstos para el delito de peculado pues para cometerlo, el servidor público debe haber dispuesto o distraído dinero, valores o inmuebles si los hubiera recibido por razón de su cargo, lo cual no es el caso de Duarte que no tenía bajo su custodia dichos recursos.

Además, Carlos Noé Ríos Peralta, subrayó que tampoco se cumplen los requisitos para que se le atribuya al exmandatario el delito de asociación delictuosa pues el MP no logró establecer el rol que desempeñaron cada uno de los participantes en los hechos ilícitos encaminados a distraer el recurso público.