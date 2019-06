Rechaza haberse apropiado de pozo

JAVIER MARIO BENAVIDEZ GONZALEZ, mexicano, mayor de edad, por mis propios derechos, señalando como domiclio para oir y recibir toda clase de notificaciones y documentos el despacho ubicado en calle General Retana número 202-A de la colonia San Felipe de esta Ciudad, autorizando para oir y recibir notificaciones, citas y documentos a C. LIC ARMIDA CARAVEO ERIVES, a la C. LIC. GISELA CHACÓN GRANILLO y al C.D.P. ANDRÉS SANTOS ALARCÓN, ante Usted con el debido respeto comparezco para exponer:

Por medio del presente, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3, 4 y demás relativos de la Ley Reglamentario del Artículo 6, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del Derecho de Réplica, acudo ante esta Agencia de Noticias a solicitar el Derecho de Réplica a favor del suscrito, y para el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de dicho ordenamiento legal manifiesto:

NOMBRE Y DOMICLIO DEL PETICIONARIO: Ha quedado descrito en el proemio de la presente solicitud. Domicilio para recibir noticiaciones: Ha quedado descrito en el proemio de la presente solicitud.

Nombre, día y hora de la emisión o la página de publicación de la información:

Información publicada en el Periódico denominado El Diario de Chihuahua el jueves 23 de mayo del 2019, en Chihuahua, Chihuahua, bajo el título “Roba agua de pozo funcionario de la Fiscalía”, en las páginas 1A y 2A de la Sección A Información General.

Hechos a aclarar: Atento a la información publicada por su aprte, sobre hechos inexactos y falsos que aluden al suscrito, y cuya divulgación me causa agravios, es menester aclarar:

Respecto de la publicación realizada el jueves 23 de mayo de 2019, en Chihuahua, Chihuahua, bajo el título “Roba agua de pozo funcionario de la Fiscalía”, en las páginas 1A y 2A, se la Sección A Información General, lo siguiente:

a).- Que el suscrito en ningún momento me he adjudicado ilegalmente la concesión de agua para servicios de colonos de la Mesita, ubicado en el sector de Sacramento.

b).- Es falso que el suscrito me haya apropiado del pozo que originalmente pertenencía a la comunidad y es falso que ahora extraigo agua para venta.

c).- Es falso que el suscrito haya que haya cortado el abasto del agua a los colonos de predios rústicos denominado “granjas familiares”.

d).- Es falso que el suscrito utilice agua para fines de dispersión y que la comercialice. e).- Es falso que el suscrito tenga conducta de aprovechamiento exclusivo del agua.

f).- Es falso que el suscrito haya tramitado de forma abusiva, antiética, y antijurídica un título de concesión para la explotación y aprovechamiento del pozo, y que sea administador formal de los derechos al agua de los usuarios.

g).- Es falso que haya realizado uso irresponsable del agua del pozo y que lo haya sobreexplotado sistemáticamente y beneficiado de manera personal con la especulación del líquido.

h).- Es falso que el suscrito haya iniciado trámite para ceder derechos de concesión a empresa refresquera.

Firma autógrafa original del promovente o de su representación legal, lo cual obra cumplimentada al calce del presente escrito.

El texto con las aclaraciones respectivas por el que se rectifica la información replicada:

La acusación presentada por el SR. FERNANDO FLORES MADRID en contra del suscrito no tienen ningún sustento y carece de veracidad, virtud por lo cual él no ha aportado ningún elemento probatorio en la carpeta de investigación seguida bajo el número 19-2018-001905 que justifique su acusaciones, ya que el suscrito en ningún momento le he vendido ni terreno ni agua, ni mucho menos quitado agua ni a él ni a los colonos del Fraccionamiento la Mesita, ni muchos menos he vendido agua a la Coca Cola.

En atención alo anterior, es por lo que en dicha carpeta de investigación se dictó auto de no ejercicio de la acción en contra del suscrito y de ENRIQUE ZAZUETA SANTIESTEBAN, ya que reitero, nunca ha hado obligación alguna por parte del suscrito con el SR. FERNANDO FLORES MADRID, ni con los colonos del Fraccionamiento “LA MESITA”.

Aunado a lo anterior, es de destacar que el SR. FERNANDO FLORES MADIRD, no está en el Fraccionamiento Campestre “LA MESITA”, ni tiene ninguna documental que acredite derecho alguno sobre el pozo, y quienes están ahí es una hermana y sobrina de él, sin embargo yo no les vendí a ellas, sino ENRIQUE ZAZUETA SANTIESTEBAN.

A efecto de clarificar, es importante hacer del conocimiento que el suscrito compré la huerta en 1978, mediante crédito y garantizando el mismo con mi casa, y en ese entonces la huerta solo tenia el ademe del pozo, es decir, éste no contaba ni con bomba ni columna ni con transformador, por lo cual no estaba funcionando, luego entonces, es falsa la argumentación del SR. FERNANDO FLORES MADRID, quien argumentó al suscrito que él tenía acceso al agua del pozo antes de que yo adquiriese la huerta, reiterando que el suscrito nunca le he vendido nada ni a él, ni a los colonos ni mucho menos a la Coca Cola.

Por lo antes expuesto a esta Agencia de Noticias atentamente solicito: UNICO.- Se me tenga en tiempo y forma solicitando derecho de réplica en favor del suscrito en los términos solicitades, misma que solicito se acuerde de conformidad al tenor del ordenamiento legal invocado.

CHIHUAHUA, CHIH, A 13 DE JUNIO DEL 2019

C. JAVIER MARIO BENAVIDES GONZALEZ