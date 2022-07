Rechaza Index bajar antigüedad de camiones

Fernando Sepúlveda/El Diario

Chihuahua, Chih.- Los presidentes de Index-Chihuahua e Index-Ciudad Juárez, Román Rivas y Fabiola Luna, respectivamente, manifestaron su total desacuerdo al cambio que estableció 10 años de antigüedad para que un camión pueda transportar personal, así como por el hecho de que ya habían abordado ese tema con la autoridad y no se les tomó en cuenta.

Entrevistados vía telefónica en la frontera, plantearon que las empresas asociadas tienen sendos contratos específicos con los concesionarios en los que acordaron el uso de unidades con hasta 15 años atrás del año-modelo vigente, pero les exigieron la prestación de un servicio digno y hasta con una serie de adecuaciones para el cuidado de los usuarios durante la pandemia del Covid-19.

Plantearon que exigir unidades de año-modelo más recientes, puede impactar en un incremento de los costos del servicio de transporte que ofrecen a los trabajadores de la industria maquiladora y manufacturera de exportación en la entidad.

Román Rivas indicó que no es correcto que alguien que no esté en la industria se saquen de la cintura exigir que los camiones de transporte de personal no sean mayores a 10 años “nomás porque se les dio la gana”.

Subrayó que ese ajuste debió darse para el servicio de transporte urbano en general, que está más correteado y no tiene el mismo mantenimiento que uno especializado.

Román Rivas indicó que se tocó el tema en días pasados con el secretario general de Gobierno, César Jaureguí y el director de Transporte, Ricardo Tuda, a quienes se les pidió su ayuda, para que no hubiera cambios “y parece que no nos escucharon”, por lo que harán llegar un oficio de inconformidad.

Dijo que están de acuerdo en que se ocupen unidades de 10 años “que pudieran estar muy correteadas” o de 15 “no muy correteadas”, pero que a final de cuentas proveen una transportación digna a los usuarios.

Estos puntos se pusieron en la mesa con el director de Transporte Ricardo Tuda y el secretario de Gobierno, César Jauregui, y parece que no fueron escuchados.

Subrayó que más bien el que tiene que renovarse en año modelo es el transporte urbano general, pero al parecer quieren sacar la diferencia con el servicio especializado.

A su vez, Fabiola Luna, dijo que el transporte de personal se adaptó a todas las reglas que se les han impuesto, ya que además del compromiso de tener camiones en buen estado, también estuvieron disponibles a adaptar las reglas de la pandemia, como el uso de cubre boca, gel antibacterial, espacios, divisiones en los asientos y otros, por lo que cumplen con el servicio que se les requiere.

Eso lo han cumplido, independientemente de que sus unidades tengan 10 años o más de operación, indicó la presidente de Index-ciudad Juárez.

Señaló que el cambio de año-modelo, impactaría finalmente a los costos de la industria maquiladora con el incremento de costos, de los cuales, ya han tenido varios.

Rivas Hong destacó que el mayor impacto económico lo tendrían en Ciudad Juárez, donde más de 300 empresas maquiladoras utilizan el servicio de transporte de colaboradores.

Consideró que las autoridades hicieron las cosas al revés, ya que en lugar de modernizar el servicio urbano lo quieren imponer al de transporte de personal ya que al primero sí lo dejan en 15 años y al segundo en 10 para poder operar.

Dijo que por lo general los camiones del servicio público general están muy correteadas y que no tienen el mismo mantenimiento del servicio especializado, pero se fuerza a Index a que se use solo unidades de 10 años, lo que incrementará el costo de transporte.

Insistió en que el punto se le presentó al director de Transporte y no lo tomó en cuenta, por lo que es triste que no hayan tomado en cuenta a la industria para hacer ese cambio.

De acuerdo con la autoridad se tiene un parque de servicio de transporte de personal de 581 unidades, de las cuales, hay que renovar 423 ya que solamente 158 cumplen con el requisito de tener 10 años de antigüedad.

El presidente de Index-chihuahua, Román Rivas planteó una analogía al señalar que los carros en Cuba son de 1960 y tienen un confort maravilloso y los mantienen en buen estado porque desde entonces nadie puede adquirir un auto nuevo por la cuestión del embargo.

En este caso, el contrato que se ofrece a los transportistas es tener unidades de no más de 15 años, que estén en buenas condiciones, completamente pintados.

Finalmente, agregó que por lo general se ocupan camiones escolares importados, que son arreglados y los “tunean” para hacerlos camiones cómodos y que se preste un buen servicio con una tarifa adecuada.