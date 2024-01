Rechaza Néstor Armendáriz propuesta para desaparecer la CEDH

Chihuahua, Chih.– El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, rechazó la propuesta de Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) con estrecha relación a Morena, para desaparecer la institución y formar otra con el nombre de Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Que sea la CHDH la que impulse la desaparición de sí misma… no le abona a una sociedad democrática, igualitaria no concuerdo con esa postura”, declaró Armendáriz Loya, quien dijo que en lugar de su desaparición, la CNDH debería luchar para fortalecer a la institución y dotarla de más atribuciones y herramientas constitucionales para incidir de manera positiva

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y los entes estatales existen desde hace 30 años y por ello, el ombudsperson estatal consideró que es momento de realizar reformas constitucionales para que sean órganos de mayor contrapeso para los gobiernos y para garantizar los derechos de la ciudadanía.

Criticó la postura de crear una institución para los “derechos del pueblo”, sobre todo porque en la teoría no existe claridad a qué refiere dicho concepto pues, hay derechos identificados y reconocidos de los derechos de pueblos y comunidades indígenas y de grupos específicos dentro de la sociedad, pero no hay fundamento para plantear el concepto de Ibarra.

Reconoció que lo ideal es que no existieran los organismos encargados de velar por los derechos humanos, y que existiera un estado permanente de legalidad y un entorno en el que no se necesitaran, sin embargo, surgieron por una necesidad apremiante y visibilizador, donde se pueden optimizar recursos materiales, financieros y humanos, pero no desaparecer.

“Si se trata de la extinción del organismo para el surgimiento de otros, si es el cambio de nombre, en nada viene a abonar, traería muchísimas implicaciones administrativas, reacciones sociales adversas y, si existen áreas de oportunidad es mejor se planteen mediante una reforma”

El antecedente de una “defensoría de los derechos del pueblo” data de 1847, cuando Ponciano Arriaga, abogado constituyente y liberal, propuso la creación de la “Procuraduría de los Pobres” en San Luis Potosí.

Desaparecer la CNDH necesitaría de una reforma constitucional que pasaría por la Cámara de Diputados y de Senadores que conforman el Congreso de la Unión, y contar con el apoyo de la mitad más uno de lo de los congresos estatales.