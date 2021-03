Rechazan la Reforma Eléctrica

Tomada de internet / Imagen ilustrativa

Chihuahua.- Los presidentes de Canacintra, Coparmex y Desec advirtieron ayer un retroceso de México por la aprobación “fast track” de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por el Senado que privilegia a la Comisión Federal de Electricidad y la generación la energía sucia y cara, manda un mensaje negativo a los inversionistas y al mundo.

Sergio Mendoza Vidal, presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua indicó que expertos indican que el costo potencial que tendrá que pagar México para indemnizar a las empresas que se verán afectadas por esta reforma es de 79 mil millones de dólares, una cantidad que debería parar en hospitales, carreteras, escuelas medicinas, vacunas, becas.

Antonio Valadez García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, dijo que México camina de manera lateral o hacia atrás en una industria eléctrica que avanza en otro sentido en el mundo y eso llevará en un mediano plazo incrementos a las tarifas y limitación de nuevas inversiones.

Jorge Cruz Camberos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que preocupa que la iniciativa paso “fast track” y es una pésima señal que se envía al mundo, con altos costos para el país al alejar la inversión y promover energías sucias y caras.

Los tres empresarios resaltaron que ahora lo que se avecina es una serie de amparos de empresas que tenían sus inversiones en la generación de energía eléctrica limpia y se vieron afectados por esta reforma al privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad

El presidente de Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua, Sergio Mendoza dijo que la reforma que aprobó la noche del martes el Senado, con voto mayoritario de Morena, se centra en la Comisión Federal de Electricidad, cuando el que se tiene vigente apunta hacia las personas y la generación de energía limpia y barata.

Con la reforma que se hizo, se busca lo que convenga a la CFE y no a los mexicanos y solo generará una serie de amparos nacionales y hasta arbitrajes internacionales con la idea de tener una indemnización.

Ahora la CFE tenía la obligación de comprar preferentemente energía limpia y lo más barato, pero ahora puede hacer lo que le plazca y echar a andar las plantas más caras, de tal suerte que ahora tiene un costo de dos mil pesos por Mega Watt en sus industrias más ineficientes, cuando ahora lo pueden comprar en 280 pesos.

Indicó que el camino ahora no es quemar combustóleo, sino generar energías limpias y baratas, el sol y el viento no cuestan, pero la CFE no tiene recursos para invertir en plantas de ese tipo.

Lo más grave es que como ahora la CFE es la que manda y como no tiene para invertir más plantas y generación, lo que tiene de capacidad es lo que podrá tener durante muchos años, porque ya nadie va a invertir en nuevos proyectos de generación, y se corre el riesgo de tener apagones y detener el desarrollo.

En tanto, el presidente de la Canacintra, Antonio Valadez García, dijo que con esta reforma México corre el riesgo de quedar obsoleto en unos años, ya que el mundo va hacia las energías limpias y baratas, mientras que el país les apuesta a las energías grises.

Recordó que Estados Unidos y Canadá se comprometieron que para el 2050 no emitir carbono a la atmósfera, por lo que en estos años se tendrá empresas socias exigiendo que cada pieza o motor que se produce este generado con energías limpias, por lo que se requiere de una reconversión en infraestructura para poder disponer de energía limpia.

Apostarles a las energías grises de la CFE, lo único que provocará es la limitación de nuevas inversiones para generar energía y que las que ya estén recurran a los amparos

El industrial dijo que en 10 o 15 años, se verán países comprometidos con el cambio climático, a lo cual como mexicanos debería estarse sumando a eso, pero no es así según se vio con la aprobación de la reforma a la industria eléctrica.

Indicó que en Chihuahua hay diversos proyectos fotovoltaicos y no se sabe qué pasará con ellos, con esta nueva reforma, aunque, de entrada, desalentará la inversión.

A su vez, el presidente de Coparmex-Chihuahua, Jorge Cruz Camberos, apuntó que, con la aprobación de la reforma a la ley de energía eléctrica, se envía una pésima señal al mundo y tendrá altos costos para el país.

Indicó que esta reforma promueve energías sucias y caras con la idea de fortalecer a la CFE y PEMEX, pero no se tomaron las formas adecuadas para ese rescate.

Cruz Camberos dijo que Chihuahua tiene un alto potencial para el desarrollo de granjas solares, pero con esta reforma se desincentiva la inversión en nuevos proyectos y no se sabe qué pasará con los que ya estaban en proceso.

El empresario dijo que en su momento se tocó base con los legisladores para indicarles los riesgos de esta iniciativa, pero la realidad es que ya se sabe quiénes fueron los que la votaron y sin hacer ningún tipo de discusión o análisis, por lo que se aprobó sin moverle una sola coma a lo que pidió el presidente Andrés Manuel López.

Finalmente dijo que se mandó un mal mensaje a la comunidad internacional ya que hay un tema de estado de derecho que se está rompiendo y se contradice al mismo T-MEC y Acuerdo de París, así como la Agenda 2030 de la ONU y denota que México no está preocupado por el medio ambiente.