Rechazan padres de familia modelo educativo

La Alianza de Padres de Familia de Iniciativa Ciudadana, conformada por organizaciones próvida, rechazaron el nuevo modelo educativo implementado en la denominada “Nueva Escuela Mexicana” por el Gobierno Federal, por constituir una imposición ideológica, denunciaron públicamente.

Paola Rodríguez, Coordinadora de la Alianza de Padres de Familia en esta ciudad manifestó que ni siquiera la titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, pudo explicar cómo se enseñará por ejemplo un problema matemático a un estudiante de primaria, por lo que exhortó a los padres de familia a denunciar cualquier anomalía con este programa.

"Nos parece sumamente peligroso que se pretenda implementar este modelo con variaciones en los libros de texto, sin exámenes estandarizados que sustituirán con autoevaluaciones, sin grados escolares, entre otros aspectos que la autoridad no nos ha clarificado a los padres de familia", expresó.

Destacó que en julio, se entregaron ante la SEP más de 27 mil firmas de ciudadanos, los cuales deben ser tomados en cuenta para "frenar el experimento social que se pretende hacer con la educación de sus hijos". Dijo que a la fecha suman más de 60 mil firmas ciudadanas.

Los intervinientes en la conferencia de prensa mostraron su preocupación a la inclusión de materiales ideologizados, contrarios a la realidad científica. "Rechazamos que el Estado promueva la sexualización de niños, adolescentes y jóvenes en las escuelas públicas, con el pretexto de promover la inclusión y el respeto de los derechos humanos".

En ese sentido destacaron que los padres deben ser informados sobre los contenidos en materia de educación sexual, para que den su consentimiento sobre los mismos, o en su caso le hagan saber a la autoridad su rechazo a información sesgada que atente contra la laicidad del Estado.

Reiteraron su disposición a colaborar con las autoridades, pero no a las imposiciones ideológicas, pues no se les puede negar el derecho a intervenir en la educación de sus hijos.

La Coordinadora de Mujeres de Iniciativa de Chihuahua, Selene Rivera destacó la importancia de la mujer, pues esta ha sido la que se ha encargado de gestar las vidas independientemente de la religión, edad, creencia, sexo, capacidad económica, condición mental, preferencias políticas o sexuales, etc., y que esta capacidad para llevar una vida en el vientre y permitirle su desarrollo, corresponde únicamente a la mujer.

“Somos mujeres, y entendemos la importancia de serlo, queremos que se reconozca nuestra aportación natural a éste mundo cada vez que un nuevo embrión está dentro de nosotras, basta de hacernos creer que no tenemos el derecho de que se nos diga mujeres, de querer invalidarnos al ni siquiera pretender mencionar nuestro principal nombre “mujer”, no somos personas gestantes, no somos personas menstruantes, somos mujeres porque en nuestro ADN está inscrito nuestro sexo, y ninguna ideología de género o feminista podrá quitarnos éste privilegio”.

Sostuvo que el aborto es contra la naturaleza de la mujer, es un atentado contra la vida de la mujer que se aborta y contra la vida de la mujer que gesta.

El Pastor Ricardo Anchondo de Cemech invitó a la marcha por la vida, la familia y las libertades este sábado 08 de octubre a las 5:00 pm, partiendo del estadio de beisbol L. Almanza rumbo a la plaza del Ángel, convocando a toda la comunidad chihuahuense, y que esperan una fuerte cantidad de manifestantes vestidos de blanco y en completo orden.

hbarrientos@diarioch.com.mx