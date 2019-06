Rechazan turboglorietas; 'nadie las pidió; nadie las quiere'

Chihuahua.- El Diario de Chihuahua realizó un sondeo sobre la opinión ciudadana de la obra de turboglorietas que se construyen al sur de la ciudad por parte del Ayuntamiento.

Una primera etapa ya se encuentra abierta a la circulación sobre la Avenida Fuentes Mares y Ampliación Pacheco, por lo que los entrevistados manifestaron recorrerla frecuentemente.

La opinión generalizada arrojó que los entrevistados consideran que se trata de una obra que no les atrae ningún beneficio, sino que por el contrario perjudicó el tránsito en la zona.

Entre los comentarios más recurrentes está el mal diseño de la misma, ya que los carriles se entrecruzan y las curvas se hicieron muy cerradas, así como su poca funcionalidad.

"Las hicieron nomás para chocar. Lo único que beneficia es que puedes entrar desde la Juan Pablo II. Pero no sirve, hemos visto muchos accidentes. La verdad es que está mal hecha, lo que falta es primero sincronizar los semáforos”: Omar Mariñelarena, Taxista

“Les ponemos una tacha. Eso no sirvió y se están viendo muchos accidentes. Hicieron algo que no funcionó, diariamente pasamos por ahí, pero esa inversión debió irse a pavimento que falta. Ese fue un gasto innecesario e inútil": Rubén Montes, Restaurantero

“Donde está la glorieta si viene del Centro hay mucha gente que se quieren meter a dar vuelta y son los choques, la verdad está mal hecha. Tienen esas divisiones, pero no funcionan, dejen las calles libres mejor. No tienen ni señalamientos": Pedro Márquez, Pensionado

"Está peligrosa, está muy mal diseñada. Yo no sé qué estudian los ingenieros. Está muy cerrada, uno pasa de día, pero imagínese quien viene en la noche o que no son de aquí, pero aquí es entrada a la ciudad. Aquí nunca habíamos tenido problema, no sabemos para qué lo hicieron": Josefina Solís, Restaurantera