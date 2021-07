Recibe pediatra Héctor Villanueva Clift premio al Merito Ciudadano Benito Juárez

Chihuahua, Chih.- “Al recibir este premio creo que sí es posible realizar el sueño de que los niños sean felices y estén libres de violencia”, fueron las palabras que el pediatra Héctor Villanueva Clift, pronunció como parte de su discurso al recibir la medalla al Merito Ciudadano Benito Juárez, discurso que dedicó a hablar de la problemática que desde el año 1981 combate no sólo en Chihuahua sino en el mundo y que es la violencia contra las infancias.

Fue durante esta tarde de domingo que en Sesión Solemne de Cabildo se entregó este reconocimiento público que otorga el Ayuntamiento a “aquellas personas originarias del Municipio o avecindadas en él, que se han destacado en la realización de actividades cuyos resultados aporten singulares beneficios en materia científica, académica, productiva o artística, y cuya trascendencia impacta en el prestigio o las condiciones de vida para la comunidad del Municipio de Chihuahua”, según lo definió el propio secretario del Ayuntamiento Óscar González Luna.

Si bien se tuvo la participación de varios personajes destacados, fue la trayectoria del doctor Villanueva Clift, la que en este 2021 lo llevó a ser galardonado por los miembros del cabildo y recibir de manos de la alcaldesa María Angélica Granados la medalla y reconocimiento.

Flor María Navarro Pastrana, regidora presidente de comisión de cultura reconoció que Villanueva es un ejemplo social para todos los chihuahuenses por su labor altruista al señalar que el especialista en pediatría, es investigador, autor catedrático y promotor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ocupado específicamente en la investigación del maltrato infantil y en la promoción y gestión de acciones asertivas en todos los niveles de gobierno para combatir esta problemática que afecta a los infantes.

Por su parte la alcaldesa Manque Granados lo calificó como un luchador incansable por los derechos de los niños, al combatir la violencia, la explotación y maltrato de los infantes. Recordó que desde 1981 lidera un gran equipo de trabajo para trabajar en la materia y es fundador de la clínica interinstitucional para atención del maltrato del menor en Chihuahua, una de las pocas en el país, asimismo desarrolló una fórmula proteica como alternativa de nutrición para niños en la Sierra y que le llevó a ser reconocido por ello en Boston, Estados Unidos y ser asesor de la misma incluso en países como Japón.

Por su parte el doctor Villanueva dedicó su discurso como galardonado para hablar sobre los derechos de los niños y en instar a la creación de políticas públicas para el combate al maltrato infantil.

“El maltrato infantil es un problema de salud pública, como lo ha reconocido la Organización Mundial de la Salud a partir de 1999, se tardaron para reconocerlo, pero al final lo hicieron. Es un problema médico, social y legal, por lo anterior sus causas son múltiples y no debemos buscar culpables, sino quiénes somos los responsables de hacer que las políticas públicas relacionadas con niñas, niños y adolescentes se cumplan adecuadamente en nuestra ciudad, el estado y el país. Entre los hombres como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, Benito Juárez García, me honro al recibir esta medalla y por eso he tomado esa frase del prócer mexicano”, puntualizó.

Asimismo señaló que los niños no son sólo el futuro, sino que se han convertido en el presente, y por ello hay que atenderlos cuando aún se desarrollan en su infancia conminando a instancias públicas y entes sociales a no bajar la guardia y continuar con el combate a la violencia infantil.