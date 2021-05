'Recibimos el 10 de Mayo trabajando'

“Es un gran orgullo ser enfermera y madre a la vez, es una gran satisfacción y Dios me dio la oportunidad de hacerlo, de estudiarlo, de llevarlo a cabo. Me dio la oportunidad de cuidar de mis hijos chiquitos y regresar a trabajar cuando ya ellos habían concluido su educación primaria”, expresó María Guadalupe Lechuga Meza con más de 40 años de servicio como enfermera en la localidad.

Entrevistada por El Diario, la mujer de 63 años, sobreviviente también al contagio del Covid-19, y quien actualmente labora en el Centro Estatal de Cancerología, narró que muchos diez de mayo los pasó trabajando en hospitales.

“Han sido muchas satisfacciones, el recibir ese día (10 de mayo) en el hospital trabajando, incluso desde el 9 de mayo, gracias a eso mi esposo (José Luis) y yo nos dimos a la tarea de darles a nuestros hijos las carreras que ellos están ejerciendo ahora, el poder haberlo hecho y con lo que ellos van a salir adelante”, mencionó.

La enfermera mencionó que ella sufrió el contagio de Covid-19 el año pasado pero lo pudo vencer.

“Cuando empezó el virus de la pandemia yo estaba recién operada de mi rodilla izquierda, entonces pues esos primeros dos meses los pasé incapacitada. Después de eso me arreglaron mis vacaciones para que siguiera recuperándome de la cirugía y luego se vino el confinamiento a personal mayor de 60 años con padecimientos crónico degenerativos.

Ese tiempo lo pasé confinada, después ya me dio el Covid y la pasé incapacitada, reintegrándome el primero de noviembre del año pasado, una vez que me recuperé de la enfermedad”, dijo.

En su mensaje por el Diez de Mayo a la población y a todas las enfermeras, dijo, “en primer lugar es un gran orgullo ser enfermera, eso te queda por siempre y te da una satisfacción de poder asistir a los pacientes, tanto al momento de nacer como al momento de fallecer.

En el momento de atender a los pacientes cuando están cursando una enfermedad grave, como los que yo trato que son pacientes con cáncer, eso te deja una gran satisfacción.

Hay veces que si te da impotencia el no poder hacer algo más por ellos, los pacientes a uno la buscan mucho, a veces quisieras hacer más por ellos, pero también no les puedes dar lo que ellos quieren. Mi profesión me cambió la vida, concluyó.