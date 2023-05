Recibió cada víctima un tiro en la nuca

Juan Alanís/ El Diario Juan Alanís/ El Diario

Chihuahua.- Cada una de las cuatro personas que murieron en la masacre dentro de un 'picadero' de la Zona Centro el pasado lunes, recibieron un disparo en la nunca, conocido como ‘tiro de gracia’, confirmaron fuentes de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

La vivienda, ubicada en el domicilio marcado con el número 134 de la calle 13, entre la avenida Niños Héroes y calle Doblado en la que ocurrieron los hechos, está a 104 metros de distancia de la cámara de la Plataforma Escudo Chihuahua (Pecuu) instalada en el cruce de las avenidas Niños Héroes y Carranza; mientras que las cámaras ubicadas en el cruce de las avenidas Juárez y Carranza están a 162 metros.

Además, la comandancia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Distrito Ángel, está ubicada a unos 98 metros, sobre la calle Doblado, entre las calles 13 y 15, en pleno Centro de la capital del estado.

No obstante, la información emitida por la Fiscalía de Distrito Zona Centro establece que ninguna de las cámaras de seguridad aledañas a este domicilio detectaron movimientos “extraños”, antes o después de los hechos.

El fiscal de Distrito, Francisco Martínez Valle, manifestó que aún permanece hospitalizada una de las víctimas, cuyo estado de salud es grave y se encuentra en terapia intensiva, además de que en el lugar se encontraron siete casquillos percutidos calibre 9 mm.

Hasta el momento, dijo, la Fiscalía no tiene datos de los agresores y manifestó que con el afán de no entorpecer las investigaciones no se podrán revelar más datos, hasta tener mayor certeza sobre el móvil.

De acuerdo con el fiscal de la Zona Centro, el material de video ya se encuentra bajo investigación, pero de manera preliminar las imágenes no captaron algún movimiento anómalo, antes o después de los hechos, así mismo, se realizaron entrevistas con vecinos y mencionaron que no escucharon nada.

Justo a un costado del domicilio, se encuentra el bar denominado “C19”, mismo que estaba en operación mientras ocurrieron los hechos, pero no se tiene establecida una relación entre esto.

Hasta el momento se tiene la identidad de dos de las víctimas, siendo estas Anselmo Sosa Medina, de 58 años, así como Holga Isela Quintero Ramírez, de 38 años .de quien trascendió, se dedicaba a la venta de droga en el sector: Las otras dos víctimas, ambos masculinos, permencen sin identificar.

El fiscal Martínez informó que este lugar estaba identificado como punto de venta de droga en la ciudad.

Cabe señalar que, con estos hechos, ya son 21 las personas que han sido asesinadas en la capital del estado en lo que va del presente mes, aún por debajo del registro de abril que cerró con 32 homicidios.