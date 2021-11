Recibió Condusef 7 mil 209 quejas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( Condusef) recibió siete mil 209 reclamaciones, de enero a septiembre del 2021, de las cuales, un 58 por ciento corresponden a la Banca Múltiple; 13% de Aseguradoras y el 29% contra otros sectores, y recuperó, poco más de 47 millones de pesos en favor de los usuarios.

Según reporte de la institución dispuesto en su portal de Internet, de las cuatro mil 217 quejas en contra de la banca múltiple, la principal causa fue por un posible fraude, con el 44 por ciento, fundamentalmente originadas por llamadas telefónicas, acceso a páginas apócrifas y en cajeros automáticos.

La Condusef destacó el incremento de estos asuntos por los consumos no reconocidos y la disposición de efectivo en cajero automático no reconocido por el usuario.

Indicó que, hay un importante incremento de estos asuntos por los consumos no reconocidos y la Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario, por lo que es muy importante que los usuarios no den información por teléfono(muchas veces a través de llamadas realizadas supuestamente de su banco), no accedan a páginas que les llegan a través de redes sociales o den sus claves o datos personales, si no se inició en lo particular algún tipo de consulta.

Apuntó que dentro de los posibles fraudes destacan aquellos que se realizan de forma virtual (electrónica), los cuales han mostrado una tendencia al alza, como se observa en la gráfica que sigue

La mayoría de los asuntos por un posible fraude virtual han estado relacionados con los productos de tarjetas de débito y banca móvil.

En cuanto al monto recuperados de las reclamaciones concluidas en el periodo analizado, su importe sumó un poco más de 47 millones de pesos, lo que significó un incremento de 107.5% respecto al mismo periodo de 2020.

Por lo que hace a la cantidad de dinero recuperado por producto, destaca en primer lugar la Cuenta de ahorro, para la cual se recuperó casi 10 millones de pesos, por el Bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso.

En segundo lugar, el importe recuperado por la Tarjeta de débito por 6.4 millones de pesos, básicamente por la misma causa señalada anteriormente.

Por proceso, de los 47.2 millones de pesos recuperados, el 46% fue en Gestión Electrónica, esto es, en un proceso previo a la etapa legal y el 53% en las audiencias de Conciliación, con la concurrencia del usuario, la institución y el conciliador de esta Comisión Nacional.