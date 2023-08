Reclaman con graffiti espacios para el arte

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- Las expresiones artísticas urbanas han florecido y ganando aceptación cada vez más. Desde el grafiti hasta el mural, cualquiera de ellas busca ser una vía de expresión para quienes lo practican. Los más jóvenes con el sólo hecho de sostener una lata de aerosol en sus manos y hacer un tag logran un primer encuentro con lo que podrá convertirse en un mural al costado de un edificio.

Sin embargo cualquiera de estas expresiones puede ser un contacto directo con el arte, según consideró el artista Antonio Leal, conocido como Terremoto o Terre, quien de manera autodidacta se ha dedicado al arte urbano, llevándolo también a las manos de los chihuahuenses que en las colonias a través del urbanismo social reclaman los espacios para darles una nueva perspectiva.

Actualmente Terre trabaja en un programa en el Instituto de Cultura que busca llevar los murales a las colonias. “Nosotros hemos desarrollado un programa de muralismo comunitario que empezó en 2017 en Riberas del Sacramento donde llevamos el programa “Mi colonia es mi casa”, que luego llevamos a varias colonias en condiciones de vulnerabilidad y a través de la Comisión de Urbanismo Social”, destacó Terre.

Señaló que la metodología se centra en que los vecinos o los involucrados de un espacio se involucran con sus ideas y también con la técnica pictórica pero asesorados en la composición, teoría del color y otros elementos técnicos, pero siendo el resultado final una obra en la que ha participado la comunidad.

“Con mi compañera Rosario Rodríguez ideamos el programa de muralismo comunitario. Queríamos llevar a las personas los murales y el cómo fue pensando en que ellos fueron quienes los pintaran, pero nosotros les enseñamos cómo y los ayudamos”, expresó.

Terre señaló que el muralismo y el graffiti se han alejado de las corrientes artísticas como el muralismo mexicano, pero responden a una necesidad artística en un ámbito urbano. Explicó que desde su percepción el grafiti es un arte, pero también puede ser protesta e incluso vandalismo. Sin embargo detrás de su creación hay también la búsqueda de una apropiación de espacios.

Luego del boom de redes sociales e internet se ha dado un nuevo redescubrimiento y exposición positiva al arte urbano, desde grafiti al mural. “El muralismo comunitario involucra a la gente, pero el graffiti para mí es una expresión personal. Últimamente hago más graffiti que otra cosa. Siempre he creído que el graffiti es más de expresar la libertad, o una libertad creativa más amplia. No hay tapujos, pintas lo que tú quieres y nadie te dice, dónde, cuándo o qué. Entonces es pintar lo que yo quiero sin que nadie me diga cómo hacerlo”, consideró.

Asimismo destacó que es el primer acercamiento de los jóvenes a una corriente artística, al color, a la composición y el mensaje. Incluso detalló que si bien es controversial hacer tags, o lo que sería escribir un nombre pero utilizando distintos letterings o letras, grafiteros a los que se les llama “escritores”, dijo.

Terre ha pintado murales y graffitis muy reconocidos en todo el estado, pero incluso en el extranjero como en Philadeliphia donde plasmó una de sus obras y consideró que a nivel mundial o en grandes ciudades este tipo de expresiones van ganando mucho terreno, cosa que en Chihuahua también va ganando espacios y aceptación a un ritmo distinto.

El artista consideró que el arte puede estar en las colonias, en las calles y expresar también el sentir y el corazón de su comunidad. Además fomenta la relación que se tiene con los espacios urbanos, pero sobre todo el arte urbano es para él uno de los máximos medios de expresión.