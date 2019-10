Recogen becas académicas y de transporte del Municipio

Los beneficiarios de las becas académicas y de transporte que otorga el Municipio comenzaron ayer a agruparse a las afueras de la sucursal bancaria Scotiabank en la Calle Independencia y Victoria para cobrar el segundo pago que les corresponde.

El director de Desarrollo Humano y Educación, Marco Antonio Bonilla Mendoza, había informado que tienen hasta el 10 de noviembre para ir por su recurso, por lo que pidió tener paciencia y acudir a las diferentes instituciones bancarias para evitar hacer largas filas.

Aclaró que aquellas personas que no pudieron ir por su beneficio en mayo, podrán cobrar el 100 por ciento de la beca, sin embargo quienes no acudan a cobrar su parte de la beca o la total, ya no podrá tener este beneficio y su recurso será destinado a otros programas y obras, por lo que en caso de tener algún contratiempo o existir cualquier duda, comunicarse al teléfono 072, extensión 6517 con Adriana Meléndez en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

Es importante que los tutores registrados para recibir el apoyo a estudiantes becarios se presenten en la ventanilla de cualquier sucursal del banco Scotiabank en un horario de 9:00 a 16:00 horas con una identificación oficial y el folio que les fue debidamente aprobado con anterioridad.

El funcionario municipal precisó que además fue necesario establecer tal periodo ya que el banco con el que existe el convenio de pago, registra actualmente el proceso de pago a jubilados y pensionados lo que ocasiona tumultos al momento de realizar los cobros, por lo que se pretende agilizar la entrega y garantizar la comodidad de los becarios.

Los horarios y sucursales de operación de Scotiabank en la ciudad son:

Sucursal Horario Dirección Chihuahua L-V 8:30 a 16:00 Victoria #4, Colonia Centro Periférico L-V 8:30 a 16:00 Bulevar Ortiz Mena #204 Colonia San Felipe Sol Azteca L-V 8:30 a 16:00 Avenida Ocampo #2601 Colonia Pacífico Chuvíscar L-V 8:30 a 16:00 Avenida Juárez #3115 Colonia Centro Sor Juana Inés L-V 8:30 a 16:00 Avenida Universidad #2300 Colonia Altavista Américas Vallarta L-V 8:30 a 16:00 Avenida Agustín Melgar #1103 Colonia Las Granjas San Francisco L-V 8:30 a 16:00 Periférico de la Juventud #3108 Plaza las Haciendas Tecnológico de Chihuahua L-V 8:30 a 16:00 Sáb. 10:00 a 15:00 Avenida Tecnológico #6116 Colonia Parral Las Américas L-V 8:30 a 16:00 Prolongación Américas #3701 Puerta del Sol L-V 8:30 a 16:00 Periférico de la Juventud #401 Colonia Paseos de Chihuahua Saucito L-V 8:30 a 16:00 Periférico de la Juventud #6300 Colonia Saucito