Recolectó Municipio 371 toneladas de basura en lotes baldíos durante el 2019

Chihuahua.- El titular de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, Ricardo Martínez García, dio a conocer que gracias a la limpieza generada al interior de aproximadamente 3 mil 500 lotes baldíos se logró la recolección de 371 toneladas de basura durante todo el 2019.

En este sentido, el funcionario municipal, informó que cuando se ve el crecimiento o incremento de la maleza o la basura al interior de los predios, la dirección de Servicios Públicos es la encargada de notificar a los dueños, por lo que aseguró que un número importante si lo hace.

Sin embrago, recalcó que donde se tiene mayormente problemas es cuando no hay una regularidad en la tenencia de la tierra, es decir que haya un entestado o algún conflicto de ese tipo, agregó que otra de las razones por las cuales la dependencia se ve a la obligación de llevar a cabo esta limpieza es cuando los propietarios no viven en la ciudad o que fallecieron, y uno más cuando la familia no tiene capacidad económica.

Comentó que para evitar que los cuidados se vean afectados con el cobro de las multas, ellos buscan en todo momento en llegar a algún acuerdo con los chihuahuenses, mientras que otros tantos con el puro aviso de la multa ellos lo limpian y se cancela la multa.

“El objetivo es limpiar que se vea limpio y no recaudado, y algunos casos la multa procede y andan desde 2 mil 500 pesos en adelante”, detalló Martínez García.

Finalmente, aclaró que no hay una zona en específico que sea superior o inferior en este tema, pues reconoció que más crítico que un lote baldío sucio es cuando hay un arrollo propiedad del municipio.