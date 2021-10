Recomienda IMSS Chihuahua fortalecer detección temprana de Cáncer de Mama

Chihuahua.- A partir de que las mujeres cumplen los 20 años de edad se promueve la autoexploración mensual como una medida para detectar de manera temprana cualquier anormalidad en los senos, señaló el doctor Arturo Talamás Terrazas, asesor de la Jefatura de Servicios Prestaciones Médicas del IMSS, Chihuahua.

Señaló que es fundamental que aprendan a conocer su propio cuerpo, para poder identificar de forma temprana si existen cambios en la coloración de la piel, asimetrías, hendiduras, piel gruesa, o si al momento de palpar perciben bolitas o endurecimientos, indicó el especialista.

De ser así, Talamás Terrazas explicó, se debe acudir de manera inmediata con el médico familiar; el Seguro Social está a la vanguardia en la realización de pruebas diagnósticas en las que intervienen también personal especializado en oncología. El encontrar anomalías no significa precisamente cáncer, pero es necesario hacer los estudios pertinentes para saber con exactitud de qué se trata y cual tratamiento seguir.

El doctor Talamás Terrazas hizo hincapié en que se puede hacer mucho para evitar padecer cáncer de mama o cérvico-uterino, comenzando por realizarse las pruebas de detección temprana que para el caso del cáncer de mama son: La autoexploración mamaria a partir de los 20 años de edad, la exploración clínica de mamas desde los 25 años y la mastografía en mujeres de 40 a 69 años; y para la detección de cáncer cérvico uterino es la prueba del Papanicolaou. También señaló, que adoptar hábitos saludables, como la alimentación saludable y hacer ejercicio, reducen el riesgo de enfermedades crónicas, incluido el cáncer.

Mencionó los factores de riesgo del cáncer de mama como Menopausia tardía, tener el primer hijo en edad avanzada o no haber dado a luz, no haber amamantado, antecedentes familiares de cáncer, tener sobrepeso, no hacer ejercicio, consumo de alcohol y tabaco.

Finalmente, manifestó que pueden acercarse a los módulos PrevenIMSS, ubicados en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, en donde personal especializado pone a su disposición información y orientación de acuerdo a sus necesidades.