Recomienda PC instalar detectores de humo o de gas

Chihuahua.- Ante la llegada de la próxima temporada invernal, Javier Palomino Medrano, instructor de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CPC), recomendó la instalación de detectores de gas y/o de humo, esto con la finalidad de evitar intoxicaciones por el monóxido de carbono que emiten los calefactores.

El monóxido de carbono es un gas incoloro, altamente tóxico, que se genera ante la deficiente combustión de gas u otras sustancias similares, por ello la importancia de permitir el flujo del aire al encender los calefactores.

Por el uso inadecuado de calentones se pueden presentar diversos incidentes como personas intoxicadas por monóxido de carbono o explosiones por acumulación de gas.

“Es importante que tomen en cuenta las recomendaciones. Para evitar intoxicaciones se pueden instalar detectores de gas y/o de humo, estos los pueden encontrar en las ferreterías grandes”, expresó Javier Palomino.

Entre las recomendaciones se encuentran además, no dejar calefactores encendidos durante la noche o mientras se duerme, instalar los tanques de gas al exterior de las viviendas, no dejar cerca de los calentones artículos que puedan incendiarse con facilidad y en caso de usar leña, no utilizar líquidos inflamables para encenderlos.

Asimismo, se exhorta a mantenerse alerta del correcto funcionamiento de equipo y abrir las ventanas entre 10 y 15 centímetros para permitir el flujo de aire.

jsanchez@diarioch.com.mx