Reconoce ACP a Bonilla por convenio con Infonavit

El presidente de la asociación civil Alianza de Causas Populares (ACP), Pedro Domínguez Alarcón, hizo un urgente llamado a la población chihuahuense a extremar medidas sanitarias frente al Coronavirus (Covid-19), pero aún más con la llegada de la variante denominada Ómicron, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), es más agresiva y peligrosa.

“Sigo insistiendo con los cuidados, porque esta cuarta ola de la pandemia, puede llegarnos y ojalá que no. Pero por eso hay que tomar precauciones. Quiero comunicarles que ustedes saben que tengo desde que empezó la pandemia luchando e insistiendo en que todo mundo nos cuidemos, y que la vacuna es buena, pero no al 100 por ciento y la prueba soy yo. Les comunico que me hice el examen de Covid y salí positivo; mas no obstante desde aquí en el encierro en mi casa voy a seguir trabajando muy al pendiente de nuestras causas para no atrasarnos en nuestras luchas, vamos a cuidarnos mucho; yo por lo pronto les aseguro que de esta también voy a salir, pero deseo que ustedes no se me vayan a enfermar”, manifestó el activista social, quien llamó a seguir las medidas como la sana distancia, evitar reuniones masivas, usar cubrebocas en todo momento, higiene, lavarse las manos, usar gel antibacterial y no confiarse aunque se haya recibido la vacuna.

Beneficio para quienes no eran sujetos de crédito

En temas también relevantes, hizo un reconocimiento al presidente municipal, Marco Antonio Bonilla, por lograr un convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para lograr créditos de hogares para policías y bomberos, pero más que nada, el respetar el acuerdo de no desalojar a las personas de casas abandonadas que fueron ocupadas y actualmente viven familias enteras en busca de tener un patrimonio.

“Una felicitación al alcalde, Marco Bonilla y al infonavit por el acuerdo firmado para dar créditos hipotecarios a policías y bomberos que por circunstancias de altos riesgos en sus labores no podían ser sujetos a estos beneficios. También que ha hecho suyo el pacto para que aquellas personas que recuperaron casas alejadas, abandonadas, vandalizadas, no sean desalojados. Eso mismo hizo oficial hace algunos años el mismo Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ahora el presidente municipal, cumple la promesa de ser noble y consiente con la gente más vulnerable”, destacó el dirigente de la organización.

‘Necesario el pago del DAP’

En el asunto del Derecho de Alumbrado Público (DAP), reflexionó sobre las acciones que ha implementado la administración municipal, que en lo particular, consideró que el acalde va muy bien en caminado para que no se pierda este ingreso, que básicamente sirva para dar servicios importantes a la población, “incluyendo por supuesto el del alumbrado público; que como siempre lo hemos dicho, una lámpara de ésta naturaleza es un centinela permanente. Vemos que en pocos meses, tenemos en nuestra gobernadora, Maru Campos y en nuestro alcalde, Marco Bonilla, un excelente binomio que a pesar de tener muy poco tiempo en funciones, ya están dando muy buenos resultados. Hay que confiar en ellos, como ellos confiaron en nosotros. Vamos a creer en nuestra autoridades”, expresó.

Como otras veces ha reiterado, una urgencia es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) mantiene al estado de Chihuahua en una tarifa incorrecta, que es la 1B, cuando debería ser la 1F, ya que las temperaturas son extremas, muy altas en verano y muy bajas en invierno, por lo que la población debe pagar más en sus recibos, algo inconcebible, ya que este esquema actual de cobro es igual a ciudades como Cuernavaca, Morelos.

Por eso, dijo, es necesario analizar bien la situación de apoyar realmente a los ciudadanos, no quitar o afectar un impuesto que ayuda a dar servicio.

Record ó que hay varias causas pendientes, que por razo nes de finalización de este año, deberán darles continuidad en 2022, como es el caso de la escrituración de las casas de la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, donde los vecinos han buscado durante 20 años tener finalmente sus papeles, de aquellas propiedades que ellos mismos construyeron.

Esto, también para las revisiones de las problemáticas de las casas adquiridas con créditos de Infonavit, pero hay seguridad que en lo que resta de este año, pueden estar tranquilos los habitantes de que no se les molestará y viene una buena temporada para arreglar cualquier situación.

Debido a la condición de salud, dijo que por lo pronto deberá seguir las indicaciones de confinamiento, pero la atención a colonias vulnerables que están en la lista como la Zootecnia, Constituyentes, Díaz Ordaz, Juan Güereca, entre muchas otras, es permanente con gestiones variadas y apoyos necesarios en lo vecinal y en lo individual.

“Todas las demás causas y gestiones que tenemos ya conocidas por todos ustedes seguirán saliendo adelante, es cuestión de tiempo y paciencia, pero vamos para adelante, venceremos la enfermedad y seguiremos apoyando a quienes más lo necesitan”, manifestó el luchador social y reconocido líder chihuahuense.