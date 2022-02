Reconoce alcalde a agentes

Cortesía

Chihuahua.- Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) que participaron en la detención de los presuntos responsables del robo a la escuela primaria federal Nezahualcóyotl el pasado 15 de febrero, recibieron un reconocimiento por su actuar en la detención de alto impacto.

Fue el presidente municipal de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, en compañía del director de la corporación policiaca, Julio César Salas González y el subdirector de Inteligencia, quien encabezó la entrega de estos reconocimientos por la entrega y su servicio a la corporación y la comunidad para combatir la impunidad y la delincuencia.

En una reunión con los policías que participaron en esta detención, el edil capitalino destacó que su actuación y compromiso es un ejemplo que se refleja en la comunidad y que sirve a los cadetes que están en preparación para ser policías municipales; “son ejemplo para los nuevos elementos, ellos ven en ustedes compromiso y responsabilidad”.

Agradeció su labor en la detención de los presuntos responsables y en la recuperación del equipo de cómputo de la escuela, que es patrimonio de los chihuahuenses.

Los elementos compartieron al alcalde lo vivido durante la operación que derivó en la detención de los presuntos responsables; así también le platicaron su trayectoria profesional dentro las filas de la Policía Municipal; "se le ha sacado provecho a lo enseñado y aquí están los resultados", expresó uno de los policías.

Los policías reconocidos comentaron que es muy importante denunciar, ya que esto les permite a ellos estar alertas y prevenir que se generen robos como el que ocurrió en la primaria; así como destacaron que el ser cercanos a la ciudadanía les permite actuar con prontitud en caso como éste.

Satisfacción, responsabilidad y valentía de ser Policía Municipal, fueron las palabras que describieron a uno de estos elementos, quien relató parte de su experiencia al servicio de los chihuahuenses.

"Para mi representa mucha satisfacción, responsabilidad y valentía”, mencionó al decir que para él ser policía es ponerse el uniforme y salir todos los días a cuidar a las familias de Chihuahua capital.

Destacó que él y sus compañeros durante la reunión con el alcalde y el titular de la DSPM al platicar y relatar cómo sucedió la detención.

“El alcalde, el director de Seguridad Pública y los mandos están al pendiente de nosotros, les importa saber cómo nos sentimos todos los días”, puntualizó al mencionar que existe confianza y contacto directo con sus jefes; “nunca dejaron de estar en contacto con nosotros, es una satisfacción y nos sentirnos protegidos”.

También, dijo que él y sus compañeros salen a trabajar con gusto diariamente, cuyo ánimo se eleva al tener el respaldo y reconocimiento de sus superiores, ya que les da confianza y ganas de hacer mejor las cosas. Es por ello que pidió a los ciudadanos el tener confianza en sus policías, ya que ellos trabajan con la convicción de hacer las cosas bien y que ser reconocidos por los chihuahuenses es reflejo de un trabajo bien hecho; ya que ser policía para él es complicado en ocasiones, por ser padre soltero, sin embargó lo ha sabido sobrellevar para ser un ejemplo para sus hijos y para la comunidad.

“No es fácil, mi trabajo me demanda mucho tiempo; o le doy el tiempo a mis hijos que me necesitan o a la ciudadanía que también me necesita”, comentó al contar que fue una decisión complicada, pero que ha sobrellevado el ser padre soltero y policía, ya que sus hijos son su motor para salir adelante y para darles un ejemplo a seguir.