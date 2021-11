Reconoce CCE trayectoria de Rosa María Naciff Zambrano

El Consejo Coordinador Empresarial hizo ayer un reconocimiento a Rosa María Naciff Zambrano por sus casi 30 años de servicio en la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) Chihuahua.

A nombre de las l8 cámaras y asociaciones agrupadas en el CCE, el director Fernando Peláez Uranga entregó un documento que versa “Consejo Coordinador Empresarial de Chihuahua reconoce a Rosa María Naciff Zambrano, por su excelente trayectoria laboral con honestidad, compromiso, responsabilidad y ética. Al servicio del Sector Productivo con nuestro organismo asociado AMDA Chihuahua”.

En la reunión del CCE en el que se otorgó este reconocimiento también estuvo el presidente de AMDA Chihuahua, Víctor Cruz Fierro, la directora Lupita Longoria; Román Rivas Hong, presidente de Index-Chihuahua, Antonio Valadez García de Canacintra y su homólogo de la Aimmgm, Gabriel Zendejas, entre otros empresarios y directivos.

En días pasados, Rosa María Naciff hizo del conocimiento que a casi 30 años de ofrecer sus servicios en AMDA Chihuahua, había tomado la decisión de retirarse.

“Me voy con la satisfacción del deber cumplido. He pasado aquí la mitad de mi vida y me siento muy contenta de todo el aprendizaje y las personas que a lo largo del camino he conocido, de los errores cometidos y también de los aciertos”, señaló.

Señaló que la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, la ética y el trabajo han sido mi sello, y manifestó su esperanza de haber dejado una huella positiva, un buen ejemplo y sobre todo haber sembrado amistad, confianza y bondad a su paso.

Agradeció mucho a todos los que me brindaron su amistad, la apreciaron, enseñaron y le tuvieron paciencia y al gran equipo de colaboradores de AMDA Chihuahua, porque el trabajo en equipo ha dado frutos situando a la Asociación Estatal como una de las mejor reconocidas en el ámbito nacional.

Brindó a sus jefes agradecimiento por el respaldo recibido, en las buenas y en las malas y por considerarla una persona útil, inteligente y responsable.

Agradeció también al Presidente, Directores, Asesores y personal de AMDA A.C., a todos los Presidentes y Directores de Asociaciones Estatales, de Marca y de organismos empresariales hermanos, Consejeros ciudadanos de distintas instituciones, así como, a funcionarios y autoridades federales, estatales y municipales, por su apoyo y compromiso con una servidora y con AMDA Chihuahua, en el período que le tocó dirigir tan noble asociación.

Finalmente, también agradeció a su familia, padres y hermanos, quienes con su ejemplo, educación y amor incondicional hicieron de ella lo que ahora soy y por supuesto a Dios por todo y, por tanto.