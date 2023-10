Reconoce Geo Bujanda a AC en su lucha vs el cáncer

La diputada local, Georgina Bujanda Ríos, apadrinó la Carrera 5K “Corriendo por 1000 Sonrisas”, a cargo de la asociación civil “Conquistando Sonrisas”, a realizarse el próximo domingo 5 de noviembre en la Deportiva Sur a partir de las 8:00 de la mañana, reconoció la labor de los miembros, por los años en la lucha contra el cáncer, recaudar fondos en apoyo a niños y adolescentes con este diagnóstico.

Puso de ejemplo esta y otras organizaciones que se preocupan por los tratamientos y medicamentos ante esta terrible enfermedad, así como las acciones del Gobierno del Estado, que sí atiende a toda persona que la padece a pesar de que el Gobierno Federal no ha resuelto la falta de medicinas y sigue sin atención.

“Es una pena que ya se va a acabar el sexenio y siguen cancelados los apoyos a los niños con cáncer. Yo creo que los representantes populares debemos involucrarnos en estas causas, en los niños, en el bienestar. Me escogieron como madrina en esta carrera porque siempre he corrido y no solo es apoyar, sino también divertirse en familia, es importante enseñarles a los más pequeños que debemos solidarizarnos porque no sabemos si en nuestros hogares tendremos una persona enferma”, expresó la congresista chihuahuense.

Para este año, eligieron la película de Toy Story para la temática de la carrera, asimismo dijeron que ya están abiertas las inscripciones e invitaron a la población a solicitar sus boletos directamente al teléfono de la asociación, por redes sociales, en puntos de venta y voluntarios.

La directora de la organización, informó que la carrera no tiene costo, pero sólo se pide a cambio un donativo mínimo de 300 pesos por participante, que además les da acceso a la entrega de kits que incluyen la playera, la medalla y posibilidad de participar en la rifa de varios premios como noches de hospedaje en creel, calentadores de agua, un tatuaje, sesiones de fisioterapia, sesiones fotográficas, entre otros.

Los boletos se pueden adquirir directamente en las redes sociales oficiales Conquistando Sonrisas A.C., en Fabecook y en Instagram están como ConquistandoSonrisasCUU, de igual forma en los establecimientos de Grupo Ruba, Bolas de Arroz Bento, Salon Higge, Congreso, Arena Corner Sport, así como en la ciudad de Delicias en Apolo Barber y Fix Cell.

La carrera contará con mil 500 boletos, por lo que llamaron a los interesados a inscribirse antes del 31 de octubre para asegurar su lugar antes de la carrera, así como estar pendientes de sus redes sociales, en donde se darán a conocer los días de las entrega de kits y las ubicaciones, así como más sorpresas.

