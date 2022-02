Reconoce la Mesa de Seguridad y Justicia el Programa Puerta Violeta

Durante la reunión de autoridades de seguridad y cámaras empresariales, se destaco la importancia del programa Puerta Violeta, acción emprendida en esta administración municipal y cuyos resultados han sido la atención de 115 mujeres desde inicios de la actual gestión municipal.

Lo anterior como planteamiento de la protección a las mujeres, donde también se tiene el tema de construir un espacio seguro para aquellas que resulten violentadas en el seno familiar y donde puedan estar resguardadas para su protección física y psicológica.

El Fiscal de la Zona Sur, Juan Antonio Olague Barraza, destaco no solo la importancia de Puerta Violeta, al que calificó de “un esfuerzo relevante en coordinación con Municipio y Fiscalia Zona Sur, sino también, la disminución de los delitos derivado de la coordinación de los 3 niveles de gobierno – municipal, estatal y federal -, así como del Ejercito, sobre todo en los últimos 90 días donde el principal delito a la baja ha sido el robo de vehículos; “la percepción ciudadana es clara, estamos asegurando y disminuyendo ese tema”, destaco.

Abundo el Alcalde Peña Valles sobre las detenciones a ladrones de auto partes, quienes utilizaban motocicleta para perpetrar los atracos, como también, la importancia de las cámaras de video vigilancia, las cuales se busca aumentar en número para mayor seguridad de la ciudadanía y la detección y arresto de delincuentes.

Así mismo el alcalde expresó que existen proyectos en proceso donde se logrará concretar mejorar la infraestructura en Seguridad Pública con más cámaras de Seguridad y equipo para los oficiales.

Añadió la importancia de la donación de una Bombera por parte de la Alcaldesa de Nuevo Casas Grandes al departamento de Bomberos de Parral y los esfuerzos realizados para la vigilancia de escuelas que estuvieron desocupadas con motivo de la pandemia.

“Entiendo que en años pasados no se informaban las estadísticas, a mi no me asustan los números, al contrario, me da parámetros para medir el delito, estoy aquí para demostrar las acciones y no para mentir”, concluyo el Alcalde.