Reconoce SS faltante de medicamento psiquiátrico

Chihuahua.- La Secretaría de Salud se encuentra en proceso de adquirir medicamentos psiquiátricos requeridos en el Hospital de Salud Mental (Hosame), entre ellos Alprazolam, fármaco controlado que es recetado a los pacientes de la institución.

Varios usuarios de este servicio han manifestado que no se les han surtido recetas de medicamentos como Sertralina y Alprazolam. En este sentido, la vocera de la dependencia, Dalia Pineda Zapata, explicó que el primer fármaco sí está en existencia, sin embargo, hay desabasto del segundo.

Por otra parte recordó a los pacientes que las recetas de medicamento controlado tienen vigencia de un mes para ser surtidas, por lo que si alguna de ellas expiró, pueden acercarse al Hospital para que se les entregue una nueva.

De igual manera señaló que varias personas acudieron al Hosame el pasado lunes, pero no se les dio cita por ser día festivo. No obstante, todas las citas se reagendarán para próximos días, por lo que no debe haber preocupación por parte de los usuarios.

La portavoz también descartó que haya casos de Covid-19 en el nosocomio. El último brote se registró en agosto del año pasado, cuando 31 profesionales de la salud resultaron contagiados con Covid-19 y se ausentaron de sus funciones.

Actualmente, el Hospital de Salud Mental cuenta con 96 internos, lo que representa un aumentó del 60 por ciento respecto al año pasado.