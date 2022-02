Reconocen a decanos por medio siglo de enseñanzas

/ Francisco Pinocelly / Ubaldo Ramos

Chihuahua.- A punto de cumplir medio siglo de enseñanza, los ingenieros Francisco Pinoncelly Proal y Ubaldo Armando Ramos se han convertido en decanos de la institución en la que a lo largo de estos cincuenta años han estado a cargo de la formación de cientos de ingenieros. Para ellos la enseñanza ha sido y seguirá siendo, mientras permanezcan en la docencia, un motor de vida y sobre todo una gran responsabilidad, no sólo con sus educandos, sino con la sociedad en general.

“No me he cansado porque me siento muy cómodo de estar en algo que amo; la enseñanza”: Ubaldo Ramos

El ingeniero Ubaldo Armando Ramos quien se desempeña actualmente como el Jefe de Laboratorio de Ingeniería Eléctrica es el encargado de implementar las prácticas con los alumnos del Tecnológico, algo que con la pandemia debió llevar al plano virtual, pero que no lo ha detenido incluso para grabar los procedimientos que ahora están en la plataforma de la institución para disponibilidad de los alumnos, dijo.

Estos cambios, como esta modalidad, son para el ingeniero prueba del paso de los años, pero también de la resiliencia que como docentes han desarrollado para enfrentar estos y otros cambios que ocurrieron en cinco décadas de educación, pero señaló que espera con ansías volver a las prácticas presenciales.

La carrera de Ramos inició en 1971 cuando egresó como técnico de la propia institución en la que ahora da clases y continuó capacitándose. Lo que le gusta de dar clases es sobre todo compartir su conocimiento y la atmósfera que se crea con los alumnos que le dan energía para continuar adelante.

“En el Tecnológico me sentí muy agusto, porque me gusta hacer lo que hago, por eso estoy aquí todavía. Es mi alma máter de la cual también salí y continúo (…) No tengo todavía planeado retirarme”, señaló y dijo que ello también se debe a que en el Tec se daba prioridad a la educación integral, pues también formó parte del equipo de futbol de docentes cuando era más joven y aún mantiene esa actividad física para mantenerse en forma y activo.

En 50 años Pinocelly diseñó y creó junto a sus alumnos 88 vehículos minibaja y ASE que ganaron primeros lugares nacionales

El ingeniero Francisco Pinocelly fue el pionero en el estado de Chihuahua en el diseño y creación de vehículos tipo minibaja y ASE que compitieron en justas internacionales en las que en 1996 ganaron el primer lugar y en distintos años segundos y terceros puestos.

Este trabajo ha sido pieza clave y ha puesto al Tecnológico en la mira del mundo, es algo que caracterizó la carrera del docente, quien expresó que lo que más ha tenido en estos 50 años es trabajo y un trabajo que además de ser en la ingeniería es también con material humano, pues detalló que sus alumnos han sido de lo más variado, pero a los cuales buscó enseñar de la mejor manera posible en esta institución que es el Tecnológico I, una institución de Educación Superior que consideró muy noble y que le permitió poder realizarse y llevar la enseñanza a los muchachos.

Fue este factor, el equipo de estudiantes en el 95 y 96, el que Pinocelly consideró que los llevó a obtener un primer lugar internacional para el diseño de estos vehículos de combustión interna.

Para el ingeniero el que durante varios años se hayan mantenido en los primeros lugares en las competencias mini baja, habla de que los estudiantes de Chihuahua y el Tecnológico I se han mantenido vigentes y en competencia con todo el mundo.

A pesar de todo Pinocelly mandó un mensaje a sus más de mil 300 alumnos a quienes agradeció por compartir con él estas andanzas, así como incluso pidió perdón a quienes pudo haber fallado a lo largo de su carrera.

Con 74 años, el decano señaló que si bien hace años se pudo haber retirado aún continúa y seguirá en clases hasta que se pueda.

“Decirles a mis compañeros y alumnos que la educación es muy dinámica y tenemos que adecuarnos a las condiciones que se presenten, precisamente esta pandemia fue poner un reto. Decíamos que no se podía dar la educación fuera de las aulas y resulta que sí se pudo. (…) y hay que meterle ganas bajo cualquier circunstancia que es lo que podemos sacar en claro de esto”, puntualizó.

