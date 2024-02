Recorre jubilado el mundo en bicicleta

Denisse Acosta/El Diario

Chihuahua, Chih.- El viajero estadounidense Roberto Zani, de 62 años, planea recorrer el mundo en su bicicleta atravesando más de 27 países, cargando sólo lo esencial para concluir el viaje en Japón.

Roberto comenzó el viaje en octubre del 2023, partiendo de su hogar de origen en Pensilvania, Estados Unidos rumbo a Chihuahua, recorriendo de 85 a 100 kilómetros diarios, cargando un total de 50 kilos en la bicicleta.

Actualmente, lleva alrededor de 104 días pedaleando de Estados Unidos a México y 4 días en el estado de Chihuahua, encaminando su destino hacia Creel, Basaseachi y Barrancas de Cobre.

“Quiero recorrer el mundo, no me preocupa el tiempo que pueda tardar en lograrlo, me toca consentirme y vivir la vida al máximo”, abunda tras comentar que un amigo originario de Japón fue el que lo convenció en cumplir su sueño.

Partiendo a la primera hora del día, Roberto comienza su viaje guardando su equipo en las alforjas de su bicicleta, la cual está equipada de luces, banderas, reflejantes, cámara de llantas, pilas portátiles, espejo retrovisor, sartenes, comida, ropa, medicamento y sleeping, finalizando el recorrido con la puesta del sol montando su campamento debajo de un árbol a un costado de la carretera.

A lo largo de su viaje nunca presentó ningún tipo de peligro grave, sin embargo, en ocasiones sufrió diferentes sustos con los tráileres y carros debido al poco espacio de acotamiento de las carreteras.

Roberto planea recorrer más de 27 países de cuatro continentes, dando inicio en Estados Unidos, México, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, Brasil, Paraguay, Argentina, Nueva Zelanda, Australia, África, El Cairo, Berlín, Moscú, Rusia, Mongolia y China para finalizar el recorrido en Japón.

Económicamente, el señor Roberto explica que “no me preocupa el dinero, soy una persona jubilada que busca cumplir sus sueños. Yo era maestro y toda mi vida me preparé para este momento, además los mexicanos son muy hospitalarios, la otra vez me regalaron burritos, manzanas, chicles y agua”.

Todos los días Roberto es monitoreado satelitalmente desde su celular por su familia, brindándole mayor seguridad y confianza a través de su largo recorrido.

“A mi familia le da miedo, siempre me decían que estaba peligroso y que era mucho tiempo, los entiendo, pero sólo hay una vida y quiero disfrutarla”, agregó.

Planea concluir su viaje tentativamente para finales del 2025 o mediados del 2026, buscando enriquecerse de cultura, historias y paisajes hermosos.

“A mi familia le da miedo, los entiendo, pero sólo hay una vida y quiero disfrutarla”, dijo Roberto Zani