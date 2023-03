Recortó federación más de 700 mdp en aportaciones

El recorte de las aportaciones federales que sufrió el estado fue de un 14 por ciento que representa una afectación de más de 700 millones de pesos, afirmó el secretario de Hacienda José de Jesús Granillo, quien manifestó que buscarán la forma de aminorar el impacto en las finanzas estatales.

La reducción corresponde a las aportaciones de los meses de enero y febrero, que, de acuerdo con lo proyectado en la ley de Ingresos, el estadio debió recibir 5 mil 202 millones 164 mil 934 pesos, pero únicamente se recibieron 4 mil 473 millones 861 mil 843.

Esto representa una reducción de 728 millones 303 mil 091 pesos, que se buscarán reponer del Fondo de Estabilización, en espera de que, en el resto del año no se tengan más recortes en lo que resta del año.

El recorte es mayor al que se realizó el pasado mes de octubre cuando a Chihuahua se le redujeron 430 millones de pesos, que obligó al estado a solicitar un préstamo de corto plazo por 500 mdp para cumplir con los compromisos de cierre de año.

Ante esto, el asesor en materia financiera del gobierno del estado, Ernesto Cordero, manifestó que existe una afectación considerable a la hacienda estatal con este recorte y que tiene que ver con el presupuesto “optimista” del gobierno federal, al señalar que no se ha cumplido con la recaudación presupuestada y por lo tanto, las entidades federativas son las que sufren esta situación.

Manifestó que, con el Fondo de Estabilización, buscarán minimizar el daño a las finanzas estatales, pero que, Chihuahua deberá ser cauteloso en el gasto y no comprometer recursos con los que no cuenta, para que no se haga un hueco que resulte difícil de cubrir.

