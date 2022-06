Recuerda empleado del Señor Camarón a compañero acuchillado

Chihuahua.- Chihuahua, Chih.- En una publicación de su cuenta de Facebook, Luis Carlos Cerda Portillo, empleado del restaurante Sr. Camarón, pidió a la comunidad en general que no se hagan bromas en torno al asesinato de su compañero Isidro “chilo”.

Para ello, compartió la imagen de dicho restaurante en donde se ofrece empleo con “excelente ambiente de trabajo”, comenzando su publicación con una descripción de Isidro.

Calificó como un “inadaptado” al compañero que le enterró un cuchillo por la espalda, mismo que intentó correr, pero fue detenido por los mismos trabajadores del restaurante.

Los hechos se dieron el pasado lunes en la sucursal el sr Camarón, cuando un sujeto enterró por la espalda el cuchillo a Isidro, provocándole la muerte minutos después.

El texto compartido por Luis Carlos Cerda Portillo, se transcribe a continuación:

“Como esta imagen a sido causa de risa y burlas de gente con falta de empatia, dejame te cuento como era isidro o (chilo) como le deciamos, era una persona trabajadora puntual en el trabajo, un ser humano increible siempre con una sorisa y siempre dispuesto a ayudar a todos, pero el dia lunes todo cambio cuando un inadaptado decidio terminar con su vida de la manera mas cobarde no tubo el valor de verlo de frente, solo lo ataco por la espalda y asi corrio del lugar dejando ami amigo mal herido y tirado en el suelo, no se por que sali corriendo tras el y junto amis conpañeros de trabajo, corrimos y al final lo detuvimos, mi coraje y frustración me llevo a gritarle y decirle el por qué de lo que avia echo y el sin remordimiento no dijo nada, solo dijo que me calmara que yo estaba muy alterado al llegar la policia lo entregamos y salí de vuelta al restaurante esperando y chilo estubiera bien, al final tome su mano y le empese hablar y solo se desvaneció lentamente, el brillo de sus ojos se esfumo y hai quedo el cuerpo de mi amigo tirado y sin vida, aun no pudo ver la gracia de esto, no encuentro el motivo de las rizas o el motivo de esos comentarios asiendo alucion auna persona sin vida, tristemente es la sociedad en la que vivimos en la cual la muerte es motivo de burla y malos chistes, cuando se perdió ese valor por la vida cuando dejamos la ampatia de lado y la cambiamos por burlas, cuando el dolor de otros nos dejo de importar y nos empezamos a burlar de ellos cuando la muerte se volvio motivo de risas y burlas,,, no lose lo unico que se es que cada dia como sociedad estamos perdidos.

Descanza en paz mi buen amigo chilo (sic).