'Redes sociales nos convierte en objetivos de delincuentes'

La línea que divide la vida física de la virtual se encuentra desdibujada en redes sociales, por lo que se considera que lo que publicamos es un reflejo de quiénes somos en realidad. Ante este panorama en el que se da tanta validez a lo que se ve en internet sobre una persona, es indispensable que se conozcan la información necesaria para poder utilizar con responsabilidad y seguridad este tipo de herramientas, consideró el activista digital, Roberto Ruz, quien en entrevista para El Diario, compartió el panorama actual y futuro de las plataformas digitales y cómo estás impactan directamente en la vida física de los usuarios.

“Yo creo que ya se desdibujó la línea que dividía la vida física y virtual, ya es lo mismo.

Pero sí hay mucha mentira. Hay estudios que señalan que más del 70 por ciento de los perfiles tenían mentiras o engañaban. Es decir, desde que le ponemos photoshop (edición digital) a mi foto y me quito las ojeras, ya estoy engañando desde una perspectiva purista. (…) Pero de cualquier manera sí representa tu vida real y sí te representa a ti. El cerebro es flojo y buscará tomar atajos, si yo quiero saber quién eres, la verdad es que no voy a revisar todo tu Facebook, y no voy a entrevistarte ni hablar contigo antes de generar una impresión de ti. Voy a tomar dos o tres cosas y voy a crear una historia completa, con una foto o un comentario la gente se hace enormes impresiones”, consideró Ruz.

Bajo esta premisa señaló que las pláticas que imparte a jóvenes en todo el país “Eres lo que Publicas” buscan socializar la importancia del concepto de que la vida en redes forma parte de un sesgo y que recibe el nombre de Heurística de la Disponibilidad, concepto que acuñó el psicólogo y premio nobel Daniel Kelemen.

Enfatizó que actualmente le damos demasiado peso a una publicación que se ha convertido en uno de los mayores problemas sociales.

USO DE REDES RESPONSABLE

En contraparte al no estar clara esta línea, muchas personas realizan publicaciones que pueden afectar directamente a su entorno y convertirlos en víctimas de delitos.

Y si bien las pláticas de Ruz han estado centradas en jóvenes, consideró que de igual manera adultos y adultos mayores pueden convertirse en víctimas de este tipo de situaciones.

Por ello, consideró indispensable que, como sucede con las licencias de conducir, se debe tener conocimientos básicos del uso de estas herramientas digitales, sus riesgos y las consecuencias de su uso en el plano virtual y físico.

“En las áreas de psicología educativa y de orientación juvenil se puede ver que una proporción muy grande de los diez problemas que más se enfrentan tienen que ver con redes sociales; una imagen que se subió, una foto, algún conflicto en Whatsapp, alguna pelea de papás en Facebook. Las redes sociales están ya metidísimas en la vida académica, por eso creo que es importante que los papás la vivan y la entiendan. Y son reglas básicas, por eso lo comparo con la licencia de conducir”, explicó.

Consideró que además de las escuelas, también desde el núcleo familiar se debe socializar la información en la que al menos una vez por semana se pueda analizar el uso y tipo de publicaciones que realizan todos dentro del círculo más cercano.

“Yo siempre digo como broma, que las familias deben tener un domingo cibernético donde mamá y papá digan: ‘quieren seguir teniendo sus redes, pues vamos a sentarnos una vez cada domingo, 20 minutos’, esto para que el hijo enseñe a los padres cómo utilizar las redes, que hagan experimentos con la computadora abierta, con el celular, que se configure la privacidad, pongan candados, haya verificación de dos pasos. Al revés también, el papá que pregunte si las fotos que subió están bien y también los hijos. En el caso de las escuelas sí deberían dedicar una clase entera al mes a revisar esto”, puntualizó.

