Reducida movilidad en el Centro por Ómicron

Una movilidad reducida ha traído la variante Ómicron y su ola de contagios a la ciudad de Chihuahua. El día de ayer a pesar de ser fin de semana las calles del primer cuadro de la ciudad lucieron con pocos visitantes a comparación de fines de semana previos. A decir de comerciantes ha sido notable que la nueva variante ha reducido la salida de chihuahuenses de casa, situación que también adjudicaron a las bajas temperaturas que apenas se han dejado sentir en estos días.

Con la extensión del semáforo naranja durante quince días más a partir de mañana lunes, y el llamado reiterado de la Secretaría de Salud a permanecer en casa y no salir de no ser necesario, pero también por el grado de contagios que han sido evidentes en muchos sectores una gran mayoría de chihuahuenses ha tenido la iniciativa de no salir al Centro, sobre todo en actividades no esenciales.

Esto además de ser evidente a simple vista, es también corroborado por comerciantes consultados quienes señalaron que se ha visto una reducción en los transeúntes y clientes, asimismo consideraron que con las bajas temperaturas también ahuyenta a los paseantes.

La cámara de El Diario captó una reducción en el número de chihuahuenses en la principales calles del Centro Histórico como la Libertado o la Victoria, así como Plaza de Armas en comparación con los primeros días de enero y sobre todo con el mes de diciembre en que las aglomeraciones eran comunes en calles y negocios.

En estas calles siguen instalados los carriles para dividir los sentidos así como sanitizaciones diarias por parte del Municipio.

