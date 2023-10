'Reforma laboral llegará a la Cámara este año'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- Para Susana Prieto Terrazas, abogada, activista y diputada federal por Morena, la reforma laboral que propuso para reducir la jornada laboral a 40 horas por semana (cinco días de trabajo por dos de descanso), sí va a pasar por la Cámara de Diputados antes de que termine este año.

La propuesta que ha generado polémica en el sector empresarial está dictaminada favorablemente -con aval de todos los partidos, excepto el PAN- y no ha tenido oposición con argumentos técnicos por parte de los empresarios además de que no enfrenta obstáculos en el Gobierno federal.

“Igual decían que estaba loco, desquiciado, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando propuso elevar al 100 por ciento el salario mínimo. Ahora yo soy la loquita, pero debemos entender que tenemos décadas de sobreexplotación laboral, siempre disminuyendo las prestaciones de los trabajadores para incrementar los capitales de los patrones”, declaró.

En una visita a El Diario, la legisladora con décadas de trabajo como abogada laboralista y también activista a favor del sindicalismo, se refirió a su iniciativa presentada en octubre del año pasado, en cuyo análisis fue invitado a participar también el empresariado, así como otros sectores.

Pese a la invitación al diálogo mediante un foro, el sector empresarial representado por Canacintra y Canaco despreció la invitación, “con esa soberbia patronal muy común”, y nunca esperó que en abril de 2023 fue dictaminada de forma favorable la propuesta, con el aval de Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, PRI y PRD. Todos, salvo el PAN.

El dictamen deberá ser subido al pleno de la Cámara de Diputados y seguir el trámite legislativo que implica la aprobación en la mayoría de los congresos estatales, dado que es una reforma constitucional, camino que está en proceso de recorrer.

Sobre argumentos técnicos presentados por los empresarios contra esta propuesta, dijo, no han existido, no han hecho llegar uno solo, más allá de declaraciones como que no sería factible, sería inoperante o afectaría la productividad de las empresas, sin aportar datos ni números o cualquier otro análisis serio.

Sin embargo, consideró que esa reprobación a la propuesta no toma en cuenta que los trabajadores son más productivos entre menos horas de trabajo tienen al día; además de que deja fuera de la discusión el que hayan pasado casi 60 años de modelos de negocios impulsados por el capitalismo y el neoliberalismo.

Chihuahua, ejemplificó, tiene el tercer lugar nacional en problemas de distribución de la riqueza, debido a una Inversión Extranjera Directa (IED) que tanto se presume por el Gobierno del Estado y que deja cero centavos al estado más allá de los salarios precarios, accidentes de trabajo, empleados con decenas de enfermedades a causa de trabajar parados por horas y con movimientos repetitivos como en la industria maquiladora.

Pero, además, a los 35 años de vida de cada trabajador, las empresas ya están buscando como correrlos, porque a los 40 años ya no sirven y los desechan; mientras esos empleados tienen apenas hijos en crecimiento, que a los 16 años, sin opciones para mantenerse, deben seguir el ciclo de vida de sus padres sin trabajo, para seguir “ese engranaje de la sobreexplotación del hombre por el hombre”.

De ahí el valor de la reforma que plantea reducir la jornada laboral a 40 horas por semana, porque además es falso que en México sean 48 horas las que se trabajan, llegan a ser entre 50 y 80 por cada trabajador.

“Es necesario el descanso para ser productivos, entre menos horas de trabajo, más productivos somos; además los padres necesitan estar con sus hijos, lo que es imposible con jornadas de 12, 14, 16 horas diarias”, asentó.

En cuestión política, para la diputada federal está muy definido el panorama nacional a favor de Morena en este proceso electoral ya iniciado, en el que van a elegirse presidenta de la República, legisladores, gobernadores en algunas entidades, diputados locales, alcaldes y otros cargos.

“Sí esperaba que el pueblo mexicano definiera su apoyo a favor de Claudia Sheinbaum, pero la verdad no esperaba que fuera tan rápido”, señaló la legisladora al hacer un balance del comienzo de la competencia política.

Además de considerar que la población aprueba en su gran mayoría la gestión de López Obrador, dijo que Sheinbaum, aunque apoya al presidente, es alguien muy diferente a él, con visión propia, carrera científica y preparación propias. “Son agua y aceite Claudia y AMLO”, aseguró, aunque comparten la sensibilidad social ambos y el proyecto de la transformación del país.

Pues bien, dijo, la aspirante presidencial morenista tiene frente sí no a una mujer, Xóchitl Gálvez, sino a un personaje construido, no auténtico, cuyo proyecto desde ahora ha fracasado por la pésima imagen de los partidos que la postulan y a la vez la han dejado sola.

En cuanto al panorama de Chihuahua, la diputada Prieto Terrazas señaló que Morena no gobierna la entidad nomás por la división interna de su partido, porque si estuviera unido no habría ganado la panista Maru Campos.

“En 2018 ganamos el estado, Andrés Manuel ganó en Chihuahua, pero lo perdimos en 2021”, dijo la legisladora, quien llamó a arrasar en la entidad en la contienda que viene, para lo cual pidió la unidad de sus compañeros morenistas en un mismo proyecto.

Sobre sus aspiraciones políticas personales, Susana Prieto señaló que esperará las reglas del partido con la esperanza de que continúe la apertura democrática demostrada en la postulación propia, invitada por López Obrador, y también reflejada en los espacios para mujeres, indígenas, integrantes de la comunidad LGBTQ, lo cual espera que siga.

Así, reveló que puede pensar en la eventual reelección como diputada federal o también en un escaño en el Senado de la República, “donde también hacen falta representantes de los que no tienen voz”.

Finalmente, la diputada se consideró “un accidente de la política” por la forma en que llegó a involucrarse en esta actividad luego de años como abogada y activista a favor de los derechos laborales, lo que le valió incluso ser llevada a prisión hace unos años, por lo que se dijo dispuesta a seguir el mismo camino desde la actividad pública y desde Morena.