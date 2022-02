Refuerzan con 3a dosis a internos de Ceresos y Cersai

Chihuahua.- Este domingo 27 de febrero se realiza el operativo para inmunizar con la tercera dosis de refuerzo a las personas que están recluidas en los centros de Readaptación Social para Adultos (Ceresos) y de Reinserción para Menores Infractores (Cersai), ubicados en los municipios de Chihuahua, Aquiles Serdán, Cuauhtémoc, Guachochi, Hidalgo del Parral, Juárez y Nuevo Casas Grandes, informó la Secretaría del Bienestar.

Con este operativo se vacunarán a 7 mil 690 internos que cumplen alguna condena en alguno de los nueve Ceresos y Cersai en la entidad.

Así, en Chihuahua en el Cereso Varonil No.2 y el Cersai No.1 se aplicarán 780 biológicos; en Aquiles Serdán en el Cereso Varonil No.1 y en Cereso Feminil No.1 se aplicarán 2 mil 640 dosis, en Cuauhtémoc en el Cereso No.7, 720; Guachochi, en el Cereso Varonil No.8, 220; Hidalgo del Parral en el Cereso No. 4, 240; en Juárez en el Cereso Varonil No. 3, Cereso Femenil No. 2 y Cersai No.3, 3 mil 370, y en Nuevo Casas Grandes, 120.

Este operativo especial, organizado por la Estrategia Estatal de Vacunación, se llevó a cabo gracias a la colaboración expedita del director de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, Alejandro Díaz Becerra y la Secretaría de Salud estatal.