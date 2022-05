Regaban 3 mil nogales con agua robada

Chihuahua, Chih.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) desconectó una toma clandestina a través de la cual eran robados miles de litros de agua proveniente del acueducto Tabalaopa – Aldama.

El líquido era utilizado para regar una huerta particular en la que hay más de tres mil nogales. Según informó el presidente del organismo, Alan Falomir, fue presentada la denuncia por el robo y se está cuantificando el daño a la JMAS por este delito.

Sobre la identidad del dueño de la propiedad, se negó a proporcionarla y explicó que esa información surgirá de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

El funcionario precisó que han sido desconectadas en total 12 tomas clandestinas, de las cuales ocho estaban en el acueducto de El Sauz y las otras cuatro en Tabalaopa.

Los usos que se le daba al agua que era robada era en la mayoría de los casos para particulares, pero también hay casos de otras huertas y granjas para eventos; sin embargo, destaca el caso de la huerta nogalera por la cantidad de árboles que tiene y que se estima que el agua que se utiliza para regar tres mil nogales podría abastecer a ocho mil personas.

Falomir mencionó que las denuncias ya están en proceso y una vez que se tenga la cantidad de agua que fue robada o una estimación, se podrá proceder a exigir el pago a los responsables, pero destacó que esto es una situación que no se puede permitir en Chihuahua, en la cual las personas enfrentan la escasez del recurso a diario.

Sobre el impacto que tenía en el suministro del agua robada, dijo que aún no se tiene definido, pero expresó que todo lo que se logre evitar que se desperdicie es en beneficio de la ciudad.

Esta no es la primera vez que se procede legalmente por el robo del agua ya que varios fueron iniciados en el 2019 por la JMAS pero no se llegó a una acción en contra de los responsables. En junio del 2019 la JMAS, en ese entonces a c presentó 12 denuncias por robo de agua ante la Fiscalía General del Estado, pero luego de meses no se informó cual fue el resultado de los procesos legales.