Registran 44 nuevos contagios en la ciudad y ninguna defunción

Chihuahua, Chih.- Un total de 44 casos confirmados de Covid se presentaron en las últimas 24 horas en la ciudad capital del total de 110 en todo el estado, tres de ellos en Ciudad Juárez. Asimismo el número de defunciones fue de tres en los municipios de Juárez, Ojinaga y Ascención.

Así lo informó la Secretaría de Salud de Chihuahua, en el reporte de este 15 de octubre, primero desde el cambio de semáforo a amarillo el día de ayer.

En el caso de la ciudad capital este número de contagios es mayor al del día de ayer, cuando se presentaron 38, mientras que es menor en el caso de Juárez pues ayer registraron 12, mientras que a nivel estatal el número fue menor con un total de 97 al 14 de octubre en comparación a los 110 de este día.

No obstante en cuanto a decesos si bien ayer hubo dos en la ciudad de Chihuahua, hoy no se presenta ninguno. Caso contrario en Juárez donde ayer no hubo decesos y hoy registró un fallecimiento.

Sin embargo a nivel estatal los fallecimientos son menos pues de los nueve de ayer hoy se tuvieron tres.

Desde el inicio de la pandemia hay 79 mil, 598 (+110) personas confirmadas en la entidad por este padecimiento, 68 mil 743 (+147) casos recuperados, 71 mil 890 (+203) descartados y 867 (+76) casos sospechosos.

El número de personas que han perdido la vida por COVID-19 asciende a 8 mil 058, las 3 defunciones agregadas al registro corresponden a los municipios de Juárez (+1), Ojinaga 36 (+1) y Ascensión 24 (+1).

Los 110 nuevos casos de hoy se concentran en los municipios de Juárez (+3), Chihuahua (+44), Parral (+3), Cuauhtémoc (+13), Delicias (+8), Nuevo Casas Grandes (+1), Ojinaga (+2), Guachochi (+2), Bocoyna (+5), Meoqui (+3), Saucillo (+1), Aldama (+2), Buenaventura (+1), Allende (+5), Ascensión (+3), Guadalupe y Calvo (+3), Urique (+1), Janos (+3), Galeana ( +1), Balleza (+5), Ignacio Zaragoza (+1).

Respecto a la gráfica del comportamiento de los casos de Covid-19 por grupo edad, se desglosa de la siguiente forma:

De la totalidad de casos confirmados durante la pandemia, el 3.4 por ciento corresponde a personas de 0 a 17 años, el 20.9 por ciento al grupo de 18 a 29 años, el 22.7 por ciento a personas de 30 a 39 años, el 20.3 por ciento al grupo de 40 a 49 años, el 16 por ciento al rango de 50 a 59 años y el 16.6 por ciento en personas mayores de 60 años.

En el caso de las personas que han perdido la vida, de acuerdo con la información presentada los fallecimientos de 0 a 17 años representan un 0.4 por ciento, en personas de 18 a 29 años 1.2 por ciento, de 30 a 39 años de edad un 4.1 por ciento, de 40 a 49 años un 11.7 por ciento, de 50 a 59 un 21.8 por ciento y en las personas de 60 años y más se concentra la mayoría de los decesos con un 60.7 por ciento.

La Secretaría de Salud recuerda a la población que del 18 al 31 de octubre, la entidad permanecerá en semáforo amarillo, por lo que exhorta a la población a seguir las medidas preventivas y con ello detener los contagios.

El lavado de manos, el uso del cubrebocas y la sana distancia son las mejores medidas que tenemos para frenar los contagios y los niveles de transmisión del virus Sars-Cov2.