Regresa arzobispo tras recuperación por cirugía

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, volvió a oficiar la tradicional misa dominical en la Catedral capitalina, tras cuatro semanas en que no pudo estar presente debido a que se encontraba en recuperación tras una intervención quirúrgica del corazón.

Ante los feligreses reunidos, el obispo agradeció las oraciones y buenos deseos mientras descansaba por la cirugía y ya se encuentra en buen estado de salud.

Durante la homilía, también presidió la renovación de fe de religiosas, a quienes agradeció por sus vidas dedicadas al Dios, así como la labor tan importante que realizan.

En su mensaje, llamó a los fieles a abrir la puerta de sus hogares a Jesucristo y recibirlo con amor, así como siempre dar lo mejor hacia el prójimo, compartir lo que se tiene y hacerlo con toda sinceridad.

Lo anterior, lo basó en el evangelio según San Mateo, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió.

Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿Por qué su Maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: No son los sanos los que ne­cesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: Yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”.

