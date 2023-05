Regresa Cinta de Oro a los rings en México, tras 10 años en la WWE

Gabriel Ávila / El Diario Gabriel Ávila / El Diario Gabriel Ávila / El Diario

Dentro del marco del décimo aniversario de la actual administración de la Arena Coliseo, el luchador juarense Cinta de Oro, refirió que las arenas de lucha libre son el corazón de este deporte, aprendizaje que él obtuvo sobre todo en los 10 años que perteneció a una empresa norteamericana.

En entrevista exclusiva en el lobby de esta casa editora, el que fuera por 10 años el luchador Sin Cara en la WWE, comentó que dicho personaje lo llevó a presentarse en recintos como el Cowboys Stadium, eventos como el Wrestlemania y luchas en países europeos, asiáticos y en Centroamérica, lo cual le dejó como principal enseñanza que el volver a las arenas pequeñas o de México, no es un símbolo de retraso, sino el mostrar al público que uno siempre recordará y amará sus raíces.

“He sido consciente de que no siempre vas a estar arriba, no lo veo como un retraso en la carrera, sino al contrario, siempre es importante volver a tus raíces”, fue el comentario que hizo Cinta de Oro, al ser cuestionado sobre el cambio de trabajar en estadios de los Estados Unidos, a arenas en México.

Quien fuera el primer Místico de México, compartió el cartel de aniversario del coloso de la calle 31 y Aldama con talento local, en la función que fue organizada por el profesor Miguel Ángel González, actual administrador del recinto.

“Estamos celebrando los 10 años de la administración del profesor Miguel Ángel González dentro de la Arena Coliseo de Chihuahua, y el que me haya escogido a mí y haya escogido a este luchador joven ráfaga junior para hacer esta lucha de campeonato, me hace sentir muy honrado”, comentó en entrevista exclusiva, en el lobby de esta casa editora.

Quien luchara por diez años bajo el nombre de Sin Cara en la empresa norteamericana WWE, expuso su campeonato mundial de los pesos pesados del Internacional Open Challenge ante la promesa chihuahuense Ráfaga Junior, en un verdadero encuentro de alarido.

Ya tenía más de 15 años que no trabajaba aquí en la ciudad de Chihuahua, entonces volvemos nuevamente, mucha gente lo había pedido y la verdad es que va a haber un gran encuentro de lucha libre, hay un cartel con muchos jóvenes que vienen a impulsar su trabajo”, citó con gran emoción.

Aunado a la cartelera integrada por seis encuentros luchísticos, la agrupación musical Los Herederos ofrecieron un pequeño recital, además de que tocaron el corrido “En la vida luchador”, el cual fue compuesto al juarense Cinta de Oro y que sirvió de entrada a cuadrilátero.

Actualmente Cinta de Oro promociona un libro que escribió justo después de terminar su contrato con la WWE, en enero del 2020, por lo que a la par de que iniciara la pandemia del coronavirus y con ello el periodo de resguardo.

“Ha sido algo que me ha mantenido en el ojo de la lucha libre, en el ojo del público, cuando dos amigos me hicieron el acercamiento, Gustavo Flacón y Raúl Aragón, les dije si mi carrera aún no termina, que voy a escribir, ¿no?, entonces fue durante la transición de la pandemia, eso me mantuvo ocupado”, comentó.

Dentro del material que plasmó tras una semana de asesorías con ambos escritores, pudo poner las cosas en orden, lo que lo ayudó a fluir, convirtiéndose en una terapia, además de que redescubrió cosas de su carrera que no recordaba y que eran importantes.

“Firmar un contrato de WWE, ver el nombre de la empresa en mis papeles ha sido uno de los momentos más bonitos de mi carrera”, comentó durante su entrevista, en el sentido de pasar de ser luchador local de la región norte del estado y del sur de los Estados Unidos.

Otro de los puntos que abordó en el libro fue la transición de nombres de personajes que ha tenido, ejemplo de ello es que primero fue el Mystico, para después ser incógnito, personaje con el cual lo invitaron a realizar try outs para la empresa WWE, empezando primero en la conocida como “liga menor”.

Una vez que su carrera despegó dentro del ámbito norteamericano luchístico, la WWE lo llevó a planos estelares como Sin Cara, posteriormente como Sin Cara Azul y Sin Cara negro.

Cinta de Oro habló de cómo ha sido su carrera en el ámbito independiente de la lucha libre, es decir, no depender de una compañía luchística, destacando que eso le da más satisfacción porque puede manejar su carrera sin ningún problema.