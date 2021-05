Regresa misa presencial tras ‘supercierres’

Chihuahua.- Tras dos fines de semana sin poder realizar misa presencial por los llamados “supercierres” que implementó el Consejo Estatal de Salud para evitar contagios por Coronavirus (Covid-19), el arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, ofició ayer la homilía del VI Domingo de Pascua en la Catedral capitalina.

Además, la eucaristía también fue trasmitida en el perfil de Facebook de Notidiócesis donde se pudo ver la transmisión en vivo, en el que hizo el llamado a la unidad pero también al cuidado de todos, especialmente por la pandemia.

Recordó que estos días son importantes porque son conmemorados cuando Jesús se apareció a sus discípulos y será el tiempo antes de Pentecostés, que se conmemorará cuando bajó el Espíritu Santo.

Además, aprovechó para hacer una felicitación por el Día de las Madres que hoy se conmemora y llamó a reconocer a la mujer como un ser extraordinario.

El sermón dominical lo basó en el evangelio según San Juan, el cual dice textualmente lo siguiente: “En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros”.