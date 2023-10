Regresan a la normalidad actividades en el PJF

Este lunes las actividades en el Poder Judicial de la Federación regresarán a la normalidad, luego de que por 12 días el personal estuvo en paro de labores para protestar por la eliminación de 13 de 14 fideicomisos con los que son financiadas parte de sus prestaciones, sin embargo ayer empleados explicaron que no descartan más acciones, debido a la amenaza de que ahora sea reducido el presupuesto total para el 2024, lo que impactaría en la creación de plazas que son necesarias, ante la carga de trabajo.

Añadieron que la instrucción que existe es que las actividades serán retomadas este día en todas las áreas, ya que el objetivo es no afectar a los usuarios. “Hasta el momento, el paro se programó hasta el día de hoy, mañana reanudamos actividades normales, para privilegiar la atención al público; sin embargo, estamos atentos a la aprobación del presupuesto que también afecta considerablemente al PJF”, expuso ayer uno de los trabajadores.

Mencionaron que ahora será a través de la vía legal como enfrentarán el tema de la desaparición de los 13 fideicomisos del presupuesto para el próximo año, que representan 15 mil millones de pesos. “Ya se están integrando los amparos por parte de los trabajadores; que es una acción independiente a la acción de inconstitucionalidad que corresponde a otra instancia”, precisó.

Apuntó que en el Presupuesto para el 2024 de la Federación habrá otro intento de afectar aún más al Poder Judicial, lo que implicará más acciones de protesta, pero en especial, para informar a los ciudadanos sobre lo que está pasando.

“Ya no estamos hablando sino de prestaciones laborales, sino del propio funcionamiento de la impartición de justicia. Afecta en no crear nuevos órganos, acumulación de más trabajo por no poder contratar más personal; entre otros… en los últimos 5 años el trabajo ha aumentado casi 48 por ciento”, indicó. ochavez@diarioch.com.mx