Regresan cubrebocas a escuelas

Chihuahua, Chih.- Ante el aumento de casos de Covid-19, varias escuelas han implementado el uso obligatorio de cubrebocas, tal es el caso de la Secundaria Federal No. 12, ubicada en la colonia Camino Real, donde se solicitó a los padres de familia llevar a sus hijos con esta protección, aunque la Secretaría de Salud Estatal no ha dado indicaciones de tomar medidas extraordinarias al respecto.

Según el último informe de Covid que emitió la Secretaría de Salud la semana anterior, los casos han incrementado hasta en un 45.2 por ciento con 887 contagios desde el 30 de agosto hasta el 20 de septiembre. Sin embargo no se tiene registro de un alza similar en lo que respecta a hospitalizaciones y defunciones.

Aunque a nivel estatal ya no existe un decreto para la obligatoriedad del uso de esta medida, y es el Consejo Estatal de Salud el órgano que establece las disposiciones para la prevención de las enfermedades respiratorias, la Secretaría recomienda el uso de cubrebocas para personas con síntomas de enfermedades respiratorias y depende del reglamento de las escuelas su aplicación.

El secretario de Salud, Gilberto Baeza, destacó que no hay ninguna indicación o alerta en el estado para que actualmente se considere la obligatoriedad del uso de mascarillas, pero es una recomendación que seguirán emitiendo a la población, sobre todo para quienes presenten síntomas de contagio.

“Si bien es cierto se han incrementado contagios, también lo es que las hospitalizaciones no han crecido y mucho menos las defunciones. Esta enfermedad que ha pasado a ser endémica, se incrementa con motivo de las temporadas, pero sus efectos en hospitalizaciones y defunciones no ha sido para nada alarmante”, enfatizó.

No obstante consideró que el uso del cubrebocas y el resto de las medidas preventivas no están de más y no deben desestimarse ni dejarse de lado.

A nivel nacional algunas instituciones educativas de distintos niveles, incluso como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han implementado la medida para sus alumnos.

Ante las especulaciones de una nueva oleada de contagios por Covid por la temporada invernal, el epidemiólogo de la secretaría de Salud, Gumaro Barrios, explicó que sí se espera un incremento estacional de contagios de Covid-19.

“Históricamente hemos observado cómo las infecciones respiratorias en la época invernal tienden a incrementarse. Un dato importante es que en los últimos 3 años que tuvimos la pandemia se agrega el Covid como enfermedad endémica en el país, por ende en el estado de Chihuahua. Consideramos que si la tendencia año con año es el incremento en la época invernal, pues también este año existe esa posibilidad”, enfatizó.

No obstante, el médico detalló que hay una relación entre el uso de las medidas preventivas y qué tanto incrementarán los casos en la temporada.

El qué tanto incrementen los contagios tiene un trasfondo muy importante; si la población no sigue las medidas preventivas que hemos seguido durante toda la pandemia muy seguramente el aumento de casos se verá con mayor intensidad.

Pero sí tenemos una intervención como la que hemos aprendido de medidas básicas en el hogar y sí añadimos que están las vacunas, eso ayuda mucho a prevenir los contagios y la incidencia puede controlarse”, dijo.

Con relación a la posibilidad de un confinamiento, Barrios subrayó que dependerá de la magnitud con que se dé a nivel nacional y las conclusiones a las que llegue el sector salud, donde se encuentran todas las instituciones para definir si se llega a un confinamiento como fue en la época de la pandemia o no. Por ello, recalcó, es importante tener en mente los cuidados básicos de la prevención.