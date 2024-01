Reinstalan a jueza tras ganar amparo

Alejandra Martínez, quien en noviembre de 2021 no fue ratificada como jueza, informó ayer que fue reinstalada en el cargo, gracias a un mandato del Poder Judicial Federal, el cual señala que su no ratificación carecía de justificación.

El Tribunal Superior de Justicia señaló que fue cumplido el mandato y que fue un tecnicismo legal, el argumento toral para concederle amparo.

“El Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua informa que Aurelia Alejandra Martínez Rosales ha sido reinstalada como jueza en el Décimo Juzgado Civil dando cumplimiento al amparo concedido”, expuso el Tribunal en un comunicado. Destacó que el dictamen de no ratificación del Consejo de la Judicatura tuvo como premisas los siguientes puntos.

La jueza se ausentó durante el dos mil diecinueve sin causa justificada y sin autorización del Consejo de la Judicatura. Sin autorización del Consejo designó a uno de sus secretarios judiciales para encargarse del despacho, violentando con ello con el principio de inmediación en la celebración de audiencias, además que uno de ellos no contaba con la experiencia suficiente. Existen manifestaciones de inconformidad por parte del personal a su cargo. Inconsistencias en administración del juzgado.

“Cabe destacar que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura se abstuvo de votar dicho dictamen en su momento. El amparo que le fue concedido tiene como argumento toral un tecnicismo legal, el cual radica en que no se le notificó dentro del periodo de tres años que indican los ordenamientos legales”, apuntó.

Martínez señaló que su no ratificación estuvo basada en faltas a audiencias orales, las cuales estaban justificadas de manera previa. Recalcó que al no ser ratificada fueron dados a conocer una serie de motivos que afectaron su imagen ya que la versión difundida fue en el sentido que no cumplía con los requisitos y no era honorable.

Expuso que ella corresponde al juzgado Décimo civil por audiencia, por lo que recalcó que su intención es laborar con el personal, al cual en su mayoría no conoce.