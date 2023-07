Alerta como estaba, nerviosa por los recientes sucesos de la noche, Elena se despertó con el rasguido que, levemente, alguien hacía en el mosquitero de la puerta. Ella se incorporó en la cama y abrió sus sentidos al máximo y, un ojo al gato y el otro al garabato, lanzó una breve mirada escrutadora hacia la cama donde reposaba su hijita Micaela.

La niña estaba bien, aunque respiraba agitada (“como cuando tiene pesadillas” -pensó-) y movía los bracitos para quitarse de encima algo que la estaba acosando en sueños.

Sin tener un motivo aparente, a Elena se le erizaron de repente los cabellos de la nuca.

Un “viento”, o espíritu como ahora lo catalogaba Elena, fue a posarse en el pecho de su Micaelita, y claramente ahora la pequeña luchaba por no ahogarse, abría desesperada la boquita y trataba de jalar aire a los pulmones.

Todo era ahora como un remolino de horrores, y Elena no hallaba a cuál hacerle caso, si a su pequeñita que pugnaba por no dejarse atravesar por aquel espíritu, a la parálisis que estaba sufriendo ella misma en la cama, o a los rasguños violentos y gruñidos que algo o alguien hacía afuera en la puerta. Su cuerpo, inmóvil ahora, no le estaba sirviendo en esta emergencia, y deseó sacudirse todas las ataduras corporales, y poder combatir al mal con las mismas armas de estos seres inmateriales.

Elena se acordó de que no estaba en la seguridad de la alcoba de su casa, sino que se encontraba durmiendo en aquella casona del siglo Dieciocho en el Valle de Allende. Ella, de repente, se elevó sin su cuerpo, y ahora que estaba afuera de su envoltura mortal, sintió que podía deslizarse por el aire a voluntad, y se esforzó por atravesar la puerta para enfrentar a las fuerzas que la acosaban a ella y a su hija.

En la oscuridad de la noche, Elena salió del cuarto y pudo ver aquella sombra agazapada que intentaba entrar. Con gran esfuerzo de voluntad, se remontó ella a través de los limoneros del patio y ascendió y ascendió poco a poco. En un momento andaba ya rozando las ramas de los gigantescos nogales que cubrían al Valle de Allende, y su viaje fue más allá, hasta casi topar con las nubes.

Entonces, Elena se dejó caer en una caída vertiginosa pero calculada, y conforme descendía, concentraba su voluntad en la sombra maligna instalada en la puerta de la alcoba. Atravesó la mujer a la cosa y la envió al rincón de donde provenía, y penetró en seguida en el propio cuerpo, y tomó posesión de nuevo de sus sentidos y de sus miembros.

Otra vez dueña de sus músculos, Elena se levantó y fue a revisar a su pequeña, quien ahora respiraba tranquila y acompasadamente, una vez que hubieron pasado los peligros de aquella noche, en aquella casona poblada de oscuras fuerzas amenazantes.