'Renovación de camiones no será inmediata'

Juan Alanís/El Diario

Chihuahua, Chih.- La renovación de las unidades del transporte público tanto en el sistema de rutas auxiliares como en la troncal no será inmediata, debido a que las empresas fabricantes no tienen la solvencia para surtir el número de camiones que se requieren, por la falta de microships que ha afectado a toda la industria del sector automotriz a consecuencia de la pandemia del Covid-19 que se vivió entre el 2020 y 2022.

Así lo dio a conocer el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien destacó que más allá de la solvencia financiera que tengan los concesionarios así como el Gobierno del Estado, se tiene esta problemática y la entrega de las unidades nuevas sería paulatina.

Manifestó que, con base en los estudios que se han realizado, en promedio un camión para ruta auxiliar tiene un costo de 2.5 millones de pesos, mientras que, para la ruta troncal cada camión cuesta alrededor de 3.5 mdp dependiendo de las especificaciones que se requieren para esa ruta.

Con base en esto, renovar las 40 unidades de la ruta troncal que exceden la antigüedad, requiere de una inversión aproximada a los 140 millones de pesos, pero que más allá de tener la solvencia presupuestal para adquirir los camiones, existe una problemática que escapa de Gobierno del Estado, debido a que la industria automotriz ha enfrentado una reducción en la producción debido a la falta de microships que se agudizó durante la pandemia.

En este sentido, manifestó que, aunque se realice la compra de las unidades, la entrega sería de manera paulatina y dependería de la disponibilidad de las armadoras, los mismo ocurrirá con las unidades de las rutas auxiliares, cuyo costo promedio oscila en los 2,5 mdp.

Agregó que se realiza el análisis si serán unidades a diesel o a gas natural y se tendrán que renovar tanto en la troncal de Chihuahua como en la de Juárez.

En cuanto a la posibilidad de que el estado pueda financiar la compra de camiones a los concesionarios, informó que, se tendría que revisar cada caso en particular de los prestadores de servicio, pues hay algunos que si son objeto de crédito, pero existe una cantidad importante que no alcanzan ese beneficio, precisamente porque no cuentan con la solvencia financiera.