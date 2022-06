Rentarán 468 patrullas para la seguridad en Chihuahua

Chihuahua.- En un plazo no mayor de 90 días las dos empresas que ganaron la licitación para arrendar 468 unidades a la Secretaría de Seguridad Pública por un contrato de mil 543 millones de pesos, deberán entregar los vehículos a la dependencia. Según información de la Secretaría, se optó por el arrendamiento de las unidades, debido a que ofrece varias ventajas en mantenimiento y reparaciones.

El dos de junio las empresas Grupo Turbofin SAPI SA DE CV, originaria de Tijuana, Baja California, y Total Parts and Components, de la Ciudad de México, fueron las ganadoras de la licitación realizada por la Secretaría de Hacienda el arrendamiento de 468 vehículos para ser utilizados por la Secretaría de Seguridad Pública.

El contrato que será firmado el 16 de este mes, será por mil 543 millones 261 mil 946 pesos, con los cuales se le dará cobertura a todas las unidades en caso de descomposturas o daños. El anuncio de la propuesta ganadora presentada de manera conjunta por ambas empresas, fue dada a conocer por la Secretaría de Hacienda en una sesión pública del Comité de Adquisiciones.

Según añadió la dependencia, estas unidades son necesarias para ser utilizadas en diversas regiones de la entidad, principalmente en Ciudad Juárez, luego de que se tomó la decisión de trasladar la Secretaría a esa ciudad, además de que habrá más personal especializado. El pago de la renta de las unidades será por mes.

La licitación para el servicio integral de arrendamiento consta de 3 partidas, destacando la de 305 vehículos: 179 pick up, doble cabina 4×4, tipo patrulla; además 92 pick up, doble cabina 4×4, tipo cubierta; y 34 pick up, doble cabina 4×4, tipo patrulla sierra. El resto de las partidas corresponden a unidades tipo sedán, pero también figura un camión.

ochavez@diarioch.com.mx