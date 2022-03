Renuncia Brenda Ríos al PVEM

Chihuahua, Chih.- Tras más de 15 años de haber militado en las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la excandidata a gobernadora Brenda Ríos Prieto, anunció su renuncia a este instituto político bajo el argumento de que el rumbo que ha tomado como partido no converge con las causas e ideales que ella representa.

A través de un comunicado, Ríos Prieto informó su separación del Partido Verde, al que agradeció por la confianza que depositó en ella, pues bajo estas siglas ocupó diversos cargos públicos como diputada local, así como delegada de la Semarnat en el estado, entre otros.

“Quiero dar públicamente gracias al PVEM por el tiempo que estuve como militante activa y por la oportunidad de ocupar cargos públicos donde pude hacer lo que me apasiona, servir, agradezco que se me haya confiado encabezar el proyecto a la gubernatura en el pasado proceso , quiero compartirles que hace algunos meses cerré mi ciclo con el partido y dejé claro que no quiero ser parte de la institución, ya que el rumbo que tomó no converge con mis causas e ideales. Milité por más de 15 años en el PVEM por lo cual no puedo mas que desearles tanto al partido como a la nueva dirigencia todo el éxito, que vengan cosas buenas y se aprenda de los errores”, manifestó.

Brenda Ríos manifestó que siempre ha sido congruente con su pensar y actuar y dejó claro que ya no tiene nada que ver con el PVEM, “Me retiro muy agradecida por todo lo que el partido me aportó a lo largo de todos estos años, reconozco y saben que cuentan con mi cariño todos los valiosos cuadros del verde que fueron parte de esta historia. Por mi parte seguiré atendiendo como prioridad a mi familia, mis negocios, y buscando nuevas y mejores causas que abonen a un estado más próspero, en paz y sustentable”, expresó Ríos Prieto.