Renuncia campeona panamericana a la YMCA Chihuahua

La campeona panamericana de raquetbol Susana Acosta decidió renunciar como maestra a la YMCA Chihuahua por no estar de acuerdo con las políticas y falta de equidad entre hombres y mujeres, por lo que hizo pública su decisión en su perfil de Facebook.

“Hay muchas situaciones que no pueden ni deben tolerarse. Entre ellas la misoginia que en pleno 2019 se sigue padeciendo en todos los ámbitos. En mi experiencia, durante toda mi carrera deportiva (más de 25 años) he pugnado para que se respete a las mujeres y se establezca un trato igualitario y justo, ya que esto, además de ser lo correcto, a la vez promueve la participación de más niñas y mujeres.

Hasta el día de ayer me consideraba orgullosamente “guayera”, YMCA CHIHUAHUA, sin embargo no soy compatible con una administración que no me respeta ni como jugadora ni como mujer y que encima, y más grave, menosprecia al resto de las jugadoras del estado (entre las que figuran juveniles y de primera fuerza, multimedallistas mundiales, panamericanas, centroamericanas, y ranqueadas en el tour profesional)

Ciertamente hay más varones que mujeres, y con estas decisiones habrá aún menos mujeres. He propuesto que se premie proporcionalmente, pero en palabras del director deportivo “no se puede deslucir el evento bajando la premiación de los hombres. En ningún torneo se hace eso, así es la tradición”.

El año pasado, cuando tenía unos meses de haber iniciado como maestra en la YMCA, con apoyo de las demás jugadoras, gestionamos para que con nuestras inscripciones se juntara la bolsa de premiación. Juntamos 3500 (mil pesos puso la YMCA), muy modesto comparado con los 70,000 en la rama varonil. Este año el director administrativo se había comprometido a, ahora sí, “planear con tiempo”. Evidentemente no fue así, y tendríamos, o tendría yo misma que conseguir el recurso.

La “tradición” de la misoginia debe erradicarse. No puede ser que se normalice y que las niñas crean o que se resignen a que es normal, “porque siempre ha sido así”, ganar menos. En el deporte, en el trabajo o en cualquier ámbito de la vida”, dice la publicación.

Ante esto, se dieron decenas de comentarios para defenderla y dar muestras de apoyo a la jugadora y entrenadora profesional.

Susana Acosta es jugadora profesional, es número 6 en rankin mundial, ha obtendio medalla de oro en Juegos Panamericanos, oro en Centroamericanos y del Caribe, así como plata en Campeonato Mundial en el 2014, además de ser entrenadora profesional.

Hasta el momento, las autoridades de la YMCA no han emitido un posicionamiento al respecto.